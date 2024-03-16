挽回另一半不用上課！台灣教授「請假理由」讓陸網好羨慕：想來唸書了
台灣和大陸的教育風氣不同，近日有一名來台交換的女大生指出，教授上課時跟同學說，不可以隨便請假翹課，但是如果有「正當理由」就可以，像是「去挽回戀愛對象、為愛情請假」都算，讓不少大陸網友羨慕直呼，想到台灣唸書了。
一名來台交換的大陸女大學生在小紅書指出，自己的印象裡，上課好像都是一堆人待在同一個籠子裡，大家面無表情地做自己的事，老師在台上自顧自地講課，但是台灣的課總是給人一種「老師和同學很近的感覺」，上課時大家經常開玩笑，然後笑成一團。
女大生也分享，有位台灣教授在上課時告訴同學們不可以隨便請假、翹課，必須要有正當理由，然後直接發郵件給她就好，教授也解釋正當理由，比如說「去挽回戀愛對象、為了自己的愛情請假」都算是。
也有不少人分享其他請假理由，「我們也是可以用千奇百怪的理由請假，不用撒謊、實話實說」、「台灣也有心理假」、「還有『不想上課假』，教授說人總有沒有原因卻不想做什麼事的時候」。
不少大陸網友看完直呼很羨慕，「看到這篇文章以前，我以為全世界的大學課都是冰冷冷、互相不認識的，更想來台灣讀書生活了」、「真的好好」、「人生至今最遺憾的事，大學期間疫情沒法去台灣交換」、「想去台灣交換了」。
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