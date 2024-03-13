台大甕仔雞落跑了？社團學生急宣布課程延期 尋雞文爆紅後竟現驚人巧合

「雞」不可失，保命要緊！近日台大社團甕仔雞社突在臉書宣布，因為社團飼養的甕仔雞走失了，因此社課必須延期，同時還附上雞的照片，盼校內有看到的學生可以一起協尋。300多字尋雞文經校友轉貼後引發討論，許多網友笑翻留言，「雞進了台大感覺都變聰明了呢」、「雞會是留給準備好的人，可能他們還沒準備好」。不過看似一篇單純尋雞文，其實背後另有真相。

一群自詡熱愛吃美食甕仔雞的台大學生，在學校成立甕仔雞社，強調課程亮點之一是現殺現烤，就是為了吃到香噴噴雞肉。但近日有社員發文表示，社團飼養的甕仔雞逃跑，因此社課必須延期，「縱使我們在二活（第二學生活動中心）不停上下樓尋找，依舊找不到甕仔雞的蹤跡，懷著沉痛的心情才來交流版發文」。

該名社員甚至PO出一隻雞的照片表示，走失雞的羽毛是全黑，有白色尾羽，大約是在3月12日晚間走失，盼校內同學有看到可以馬上私訊社團通知。

甕仔雞社員表示，雞在活動中心走失，因此社課必須延期。圖／擷自臉書

貼文曝光後引發關注，畢業於台大、目前是內華達大學政治系助理教授王宏恩也熱情分享該則尋雞文，大讚這才是校園生活。不少網友也笑翻留言，「雞製（機智）的校園生活」、「雞極力爭取存活的機會」、「雞進了台大感覺都變聰明了呢」。不過也有網友嗅出一絲不對勁，指出這應該是一篇社團招生文，並讚「文宣做得相當出色」。

事實上這確實是一篇招生文，根據《自由時報》報導，台大甕仔雞社副社長王翊丞公布真相，校內沒有任何雞走失，他們只是開了一個小玩笑，希望能藉此貼文，吸引到更多熱愛品嘗甕仔雞的同學。

有趣的是，有民眾3月13日在臉書社團「路上觀察學院」PO文表示，他在路上目睹一隻雞在逛街，表示「誰的雞跑出來撒野了」，意外和台大生尋雞一事相互呼應。