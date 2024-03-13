她被科技公司主管嗆「企業不愛用台大」 知情人曝1關鍵有差：確實沒優勢

在多數人的印象中，高學歷的光環對於日後求職大有幫助，但近日有網友卻聽聞「企業都不愛用台大」的論點，由於感到懷疑，因此詢問眾人「企業對台大人印象這麼不好嗎？」。文章一出，不少網友持反對意見「不是台清交，很多科技公司就直接刷掉了」，「用不起跟不愛用是兩回事吧」，但也有網友認為是事實。

一名女網友在Dcard上發文，表示大學跟研究所都念台大，也在學期間考上公職。沒想到家庭聚餐時，一名在新竹某科技公司擔任主管職的親戚卻酸言酸語。該名親戚稱企業最不愛用台大的學生，並說出「企業喜歡那種聽話又沒想法的，問大家都知道台大的問題最多，所以企業都不愛用」、「在選底下職員時都不會喜歡挑台大的，因為其他人更願意從頭開始學」等論點。

原PO則回擊指出，「企業會喜歡用非台大的，搞不好是因為台大的有更多其他的選擇，就算公司給offer也不一定會去，所以相對想找一定會去的人，不代表企業都不愛用吧」、「不是讀台大就是為了就業，很多人來到台大後，人生有了很多不一樣的選擇，像是出國或創業」。然而該名親戚仍堅持自己的論點沒錯，認為考上公務員比較好，「企業就是比較喜歡用其他非台大的頂大」。原PO對此並不認同，但由於對方在企業待的時間很長，懷疑有可能會是真的，因此詢問眾人「台大真的這麼沒有優勢嗎？企業對台大人印象這麼不好嗎？」

文章一出，網友紛紛持反對意見，「你不是台清交，很多科技公司就直接刷掉了」、「我在外商行銷部門的時候，同事一半都台大」、「金融業、科技業，頂大的加分是非常多的」。有人則認為是公司問題，「我覺得是薪水給不起，我當面試官面試過的台大水準都很優秀」、「用不起跟不愛用是兩回事吧」。

另有網友分析背後的暗黑心態，「越爛的公司，裡面的主管越不敢用高學歷的人，為什麼呢，因為主管學歷不好，怕自己被取代啊」、「有親戚沒讀大學，在一間中小公司待很多年，好不容易熬到主管。後來公司雇用頂大學生，一年內主管位子被幹掉，直接換頂大生接手，妳那個親戚大概是怕這樣」。

然而，也有人認同原PO親戚說法，「妳阿姨講的是事實，傳產真的不愛用台清交」、「大公司對於用頂大是比較沒懸念，中小企業的話，頂大確實沒有特別優勢，曾經遇過不少用人主管說只要用私校就好，反正進來都還要教」。有網友則指出，「我們公司之前也是很喜歡用頂大出來的學生，可是後來陸續有幾個在工作上表現不如預期，而且人際關係也不怎麼好，後來我們就漸漸不喜歡用台大的人」。