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台法教育高峰會台師大登場 交流半導體、AI人才培育

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
2024台法高教高峰會於3月11日至12日在台師大舉行，這是雙方第3次合作辦理高教論壇。記者李芯／攝影
2024台法高教高峰會於3月11日至12日在台師大舉行，這是雙方第3次合作辦理高教論壇。記者李芯／攝影

台灣師範大學今舉行「2024台灣─法國高等教育高峰會」，7所法國國立大學校長及多所國內大專校院主管出席。本次論壇聚焦「合作創造全球影響力」，雙方除了分享如何與產業界攜手育才，也交流半導體與量子、人工智慧、綠色能源等重點領域科研合作及人才培育的成功經驗。

2024台法高教高峰會於3月11日至12日在台師大舉行，這是雙方第3次合作辦理高教論壇，前兩次分別在台灣及法國舉行，另因應疫情還有2次的線上論壇。

論壇由教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會及台師大主辦，出席人員有法國教育中心總部行政委員會副執行長凱雅特（Béatrice Khaiat）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、波爾多大學校長暨法國大學協會副主席勒維斯（Dean Lewis）、法國國立東方語言文化學院校長余薛（Jean-François Huchet）等7所著名國立大學校長及副校長約20人，國內計有36所大專校院60餘名校長、副校長及國際事務主管等人員共襄盛舉。

教育部劉孟奇政務次長開幕致詞時表示，台灣與法國互動密切，截至111年度，法國與我國大專院校簽訂的有效學術交流協議共計875件，目前在台灣約有1737名法國學生，台灣學生則有353名留學法國。

台師大校長、高教基金會董事長吳正己指出，2016年法國代表訪台，與我方教育部、高教基金會開啟工作會談，共同辦理2017年首屆台法大學校長論壇。近年疫情攪局，雙方依然積極推動合作，舉辦二場台法線上圓桌會議，延續互動默契。

論壇主題為「合作創造全球影響力」，高峰會首日上午，由教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢與凱雅特共同主講「台法高等教育國際化」，說明近年雙邊科研高教最新合作現況。台灣大學校長陳文章及研發長吳忠幟主講「打造科研發展的產學夥伴」，聚焦我國重點領域產學合作及創新條例的實踐，分享大學端如何與產業界攜手創新及育才、政府政策和相關支持機制。

下午由清華大學校長高為元與勒維斯對談「台法科技與人才合作發展重點」，聚焦半導體與量子、人工智慧、綠色能源等重點領域，分享雙方科研合作及人才培育的成功經驗。接著由台師大副校長印永翔主持，4位法國及台灣學校代表以「法國大學的歐盟參與：臺灣高教夥伴的機會」為題，介紹歐盟Erasmus Mundus計畫、歐洲大學聯盟等具體案例，助攻我國大學與法交流、優秀人才留學圓夢。

台師大 法國 高教

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