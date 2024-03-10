台大5年發生12次火災 被批管理鬆散

台北市各大學5年來發生18次氣體外洩事故或火災，台灣大學占12次，造成56名學生受傷，高居各校之冠。北市消防局已要求各大學將實驗室納入防護計畫，議員則批校方管理太鬆散。台大表示，學校定期消防演練、實驗室訪視，北市府聯合稽查也從今年起實施，會配合辦理。

台大今年2月23日清晨5占多發生火災，台北市消防局出動18輛消防車、2輛救護車、3輛指揮車、61名人員到場救災，幸無人員傷亡，這是台灣大學近2年第3起火災，議員秦慧珠質疑台大校園公安出現隱憂。

秦慧珠表示，近5年北市各大學氣體外洩或火災事故，台大占66.7%造成56傷，平均每年發生2.4次火災；其餘6次火災中，台灣科技大學發生3次，文化大學1次，有2位學生受傷；台北醫學大學、大同大學各發生1次。台大應重視此事，加強訂定規範嚴加管理，因為實驗室汙染或氣體外洩、火災等情事不僅會造成學生受傷，更會波及鄰近地區，造成公共安全疑慮，影響市民安全。

另統計，台大12次公安意外事件分別發生在實驗室、教室、活動中心、校舍、超商等地，顯見校方對學校管理太過鬆散，才頻頻發生火災。近5年環保局稽查82次，有9次不合格，台大占5次，台北醫學大學2次，大同大學及文化大學各1次。

北市消防局表示，將會同環保局、教育局及勞檢處組成聯合稽查小組，每半年抽查各校實驗室一次。台大火警以電氣因素為主因，已輔導落實防火管理制度，強化自主管理及應變；也要求北市各大專院校定期更新實驗室化學品種類、清冊及存放平面圖等，並註明緊急應變及滅火注意事項，實驗室外側應標示危害分類圖示，提供救災參考。

台大環境保護暨職業安全中心主任林晉玄表示，學校有固定的消防演練計畫、實驗室訪視，確實如消防局所言，校園火警多是老舊電線走火所致，但電路安全需要全校一同努力，校方也規畫逐年汰換老舊電線，先從部分學系系館開始。但部分建物全面汰換老舊線路需上千萬元，學校會逐年努力改善；每月也至少訪視一個系館，若發生突發狀況會加強額外訪視。