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流浪37年 彰師大日晷回家

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化師範大學昔日校內日晷，輾轉被花蓮收藏家購入，在校友促成下，時隔37年昨天回歸母校。記者林敬家／攝影
彰化師範大學昔日校內日晷，輾轉被花蓮收藏家購入，在校友促成下，時隔37年昨天回歸母校。記者林敬家／攝影

彰化師範大學前身為省立台灣教育學院，花蓮土雞攤商鄭元漳收藏古文物，3年前向古董商收購日晷，花蓮市前市長魏木村是彰師大校友，輾轉得知日晷落款人是「省立台灣教育學院院長葉學志」，盼促成日晷回歸母校，最後鄭元漳慷慨捐出。這座日晷時隔37年，昨天重新回到彰師大，校友、師生都很感動。

這座日晷加上三角形底座，高度約140公分，底座下方還有直徑1.3公尺的圓形水泥盤，重量約1200公斤，昨天吊車送進彰師大寶山校區，陳列在鄰近校門的草坪，吸引眾人目光。

鄭元漳表示，這座日晷外表沒有損傷，當初花3萬元買下，當初詢問來自台中沙鹿北勢國小，因建物拆除才拍賣。

彰師大校友總會理事長柯育沅說，這座日晷原屬於彰師大，可能因特殊原因才會出現在台中的國小校園

鄭元漳說，日晷重量重不怕人偷，他安置在花蓮收藏石雕的場地，彰師大校友李詩鍠去年發現日晷的落款，還有「本院副教授兼中等教育系主任蔣德勉博士…設計三用日晷」等字樣；落款日期中華民國76年10月。

校友透過彰師大校友中心，比對目前理學院門口的日晷，兩者模樣相似，落款也提到出自蔣德勉教授之手，校友原本想買下轉贈母校，最後收藏者被感動，認為學校比他更需要這座日晷，表達捐贈意願，促成日晷回歸彰師大。

彰師大校長陳明飛說，日晷回到校園，對彰師大而言意義很大，葉學志老校長已過世，大家都很懷念他，日晷返校後，師生對過往歷史更加了解。

彰師大 校園 花蓮

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