快訊

日本漫畫的全球經典：《七龍珠》作者留給世界的熱血傳奇

「七龍珠」作者急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意1事

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擊敗台大！ 東吳奪模擬法庭辯論冠軍 月底赴美參賽

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳法學院勇奪2024年傑賽普台灣區冠軍。圖／東吳大學提供
東吳法學院勇奪2024年傑賽普台灣區冠軍。圖／東吳大學提供

由國際法學院學生聯盟主辦傑賽普國際模擬法庭辯論賽（Jessup Moot），也是目前國際範圍最大、歷史最久的國際法模擬法庭競賽。東吳大學法學院代表隊日前打敗台大、政大等勁敵，奪得2024傑賽普模擬法庭辯論賽台灣區冠軍，三月底將代表台灣赴美參加決賽。

傑賽普國際模擬法庭辯論賽每年吸引世界各地上百間法學院學生關注並報名參賽，也是法學領域的盛會。本次台灣區域賽2月於台北大學三峽校區舉行，共有台灣大學、政治大學、台北大學、東吳大學、輔仁大學及文化大學等校參加。

2024傑賽普東吳代表隊由法律系助理教授張愷致擔任指導教授，並由法律系五年級生秦懿楦、四年級生黃瀞萱擔任教練，隊員共計五人，均來自大學部五至三年級。

東吳大學表示，代表隊於台灣區域賽中四場初賽皆拿下勝利，位居積分第一，在準決賽及決賽也取得勝利，最終拿下最佳訴狀、兩位最佳辯士、兩位傑出辯士以及台灣賽冠軍，取得代表台灣出賽的資格。代表隊即將於3月28日出發至美國華盛頓特區，代表台灣隊參加傑賽普國際賽，與其他國家的隊伍同台較勁，為國爭光。

代表隊隊員也表示，感謝法學院指導教授、學長姐的大力相助，隊員們在半年期間內從無到有，查找資料、發想論點、撰寫訴狀、口說練習，精進論點及自身能力，也有曾經參與比賽的學長姐特別回母校給予建議及指導，才讓代表隊能榮獲佳績。

教練 東吳大學 法律系

延伸閱讀

公職雙親勸棄頂大法律系 他見同窗發展悔嘆：父母決定你一生高低

法國羽賽／不只台灣選手遭竊李洋坦言害怕 體育署說話了

拳擊／奧運資格賽起跑 陳念琴、黃筱雯領軍拚門票

罕病律師陳俊翰明告別式 密西根大學法學院：永遠銘記

相關新聞

擊敗台大！ 東吳奪模擬法庭辯論冠軍 月底赴美參賽

由國際法學院學生聯盟主辦傑賽普國際模擬法庭辯論賽（Jessup Moot），也是目前國際範圍最大、歷史最久的國際法模擬法...

彰師大珍寶「日晷」土雞攤商意外收藏 校友促成37年後物歸原主

花蓮土雞攤商鄭元漳收藏古文物，3年前向古董商買來一座日晷收藏，花蓮市前市長魏木村是彰化師範大學校友，輾轉得知日晷上落款人...

文化大學近40堂通識課融入AI技能 國文課跨域2應用加強專業

文化大學今天表示，113學年、今年八月起會將AI融入20%的通識課程中，加強學生專業能力，熱門通識課如電機系「多媒體技術...

成大學生自組「討海人」團隊 首艘自製人力潛艇赴英挑戰國際賽事

國立成功大學系統及船舶機電工程學系學生自組成立人力潛艇「討海人」團隊，2022年時就以亞洲唯一、台灣首創學生自製潛艇參與...

台大辦中研院院士曾永義紀念展 回顧戲曲文化貢獻

已故中央研究院院士曾永義是台灣當代崑曲創作最豐富的作者，台灣大學舉辦曾永義戲曲紀念展，展示曾永義的著作和影音作品，藉此回...

中山醫學大學創新格局 成立越南唯一醫管碩士班

中山醫學大學歷經三年洽談，今年正式在南越排名第一的公立醫學大學芹苴醫藥大學開設醫管碩士班，由中山醫大醫管專任師資進駐，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。