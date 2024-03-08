擊敗台大！ 東吳奪模擬法庭辯論冠軍 月底赴美參賽

由國際法學院學生聯盟主辦傑賽普國際模擬法庭辯論賽（Jessup Moot），也是目前國際範圍最大、歷史最久的國際法模擬法庭競賽。東吳大學法學院代表隊日前打敗台大、政大等勁敵，奪得2024傑賽普模擬法庭辯論賽台灣區冠軍，三月底將代表台灣赴美參加決賽。

傑賽普國際模擬法庭辯論賽每年吸引世界各地上百間法學院學生關注並報名參賽，也是法學領域的盛會。本次台灣區域賽2月於台北大學三峽校區舉行，共有台灣大學、政治大學、台北大學、東吳大學、輔仁大學及文化大學等校參加。

2024傑賽普東吳代表隊由法律系助理教授張愷致擔任指導教授，並由法律系五年級生秦懿楦、四年級生黃瀞萱擔任教練，隊員共計五人，均來自大學部五至三年級。

東吳大學表示，代表隊於台灣區域賽中四場初賽皆拿下勝利，位居積分第一，在準決賽及決賽也取得勝利，最終拿下最佳訴狀、兩位最佳辯士、兩位傑出辯士以及台灣賽冠軍，取得代表台灣出賽的資格。代表隊即將於3月28日出發至美國華盛頓特區，代表台灣隊參加傑賽普國際賽，與其他國家的隊伍同台較勁，為國爭光。

代表隊隊員也表示，感謝法學院指導教授、學長姐的大力相助，隊員們在半年期間內從無到有，查找資料、發想論點、撰寫訴狀、口說練習，精進論點及自身能力，也有曾經參與比賽的學長姐特別回母校給予建議及指導，才讓代表隊能榮獲佳績。