中山醫大前進越南 攜手當地大學開設醫管碩班
配合新南向政策，中山醫學大學今年在越南芹苴醫藥大學開設醫管碩士班，中山醫大醫管專任師資進駐，結合附醫科室主管實務經驗分享，協助越南培育醫院管理人才。
中山醫學大學今天發布新聞稿指出，中山醫大自2019年起即在駐越南台北經濟文化辦事處協助下，與越南芹苴醫藥大學（Can Tho University of Medicine andPharmacy）展開合作洽談，開設醫管碩士班（Masterof Science in Hospital Administration）。
校長黃建寧表示，有鑑越南在醫院管理領域欠缺學科，越南目前正拓展醫院服務，中山醫大導入台灣醫療教育的豐沛資源，開設醫管碩士班，協助越南培育專業的醫院管理人才。透過此次的跨國合作，師生將共同探索醫療管理前線的潛能與價值，也促進兩校在醫療科技管理領域的專業交流。
芹苴醫藥大學校長阮忠堅（Nguyen Trung Kien）指出，預計在2025年打造擁有1500床位的現代化附設醫院，感謝中山醫大赴越南成立醫管碩士班，提供許多專業課程，期許兩校在教學與研究上能有更多的合作與創新。
第1屆學生阮玉（Ngoc Huynh Tieu Nguyen）表示，醫院管理碩士課程有助於塑造醫療人員的專業涵養，並提升醫療服務水準。感謝中山醫大在課程中提供應對醫院管理複雜性的必要技能，也為醫療行業與醫院管理的人提供重要的學習途徑。
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