陽明交大合校滿3年 首任校長林奇宏成功續任

陽明交大合校至今剛滿3年，首任校長林奇宏表達將續任，校方今舉行臨時校務會議，投票結果約下午4點出爐，林奇宏成功續任，再治校4年。陽明交大學生會交通分會長麻筱祺指出，期待校長林奇宏能更加油，持續帶領行政團隊更積極治理校務與對外領航，整個校園也應持續對話溝通，達到師生共治；林奇宏說，他會帶著大家期望，努力讓學校邁向更國際，更永續的偉大大學方向走。

在校務會議中，具有投票權的學生代表共有12位。麻筱祺指出，今天校務會議共110人領票，只要開出56張同意票，就等於過半讓校長成功續任。整個投票過程約20分鐘，開票10分鐘就過半決定校長續任。

麻筱祺表示，針對校長林奇宏成功續任，學生會希望校長能更以「學生為本」出發，對內加強垂直溝通與水平合作，更重要的是直接面對校務組織問題，並定期檢視調整，對外要找出共同目標，帶領學校堅定領航，在重視智慧醫療與生醫領域外，也要持續深植人文底蘊，達到師生共治，校園多元共榮，整個校園也要保持高度同理心，持續了解、尊重各種群體，並展開對話溝通。

會議中，林奇宏也以陽明交大2.0為題發表續任理念，他說，除會加強校內外溝通管道，也希望學校能朝永續發展，包括去年學校成立永續基金及產創處等，這些都是期許陽明交大越來越好。

林奇宏指出，將把校長續任專區留著，未來可成為各單位及學生建言的管道，從他上任就啟動的與校長有約的學生座談會一樣會維持每學期兩次，一次在新竹，一次在台北，期許建立更暢通的管道。至於陽明交大未來5年發展，他將以解構的思維創造新機，並透過國際化自我定位，期許陽明交大成為重要頂尖大學。

而陽明交大學生會先前在校務會議前針對校長續任同意案送出一封信，提出10大面向、共52點的觀察及建議，且這封信是以「以學生為本，消除各式障礙、創造彈性及支持、校園友善共融」為心聲。

對於學生會的意見，林奇宏說，未來會產生更多移動共學機制，也就是新竹往返台北的修課會有彈性，也會提供更多選擇，這樣的移動共學將成為未來的學制與方向，期許提供學生更多的管道與學程，也會有更多學制的改變，這些都會是在他任內繼續去完成的。