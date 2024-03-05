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通識課「買二手書」老師要扣分 網友曝暗黑真相：不好說的小外快

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，通識課老師規定全班統一和廠商訂書，否則會影響成績。示意圖／ingimage
網友抱怨，通識課老師規定全班統一和廠商訂書，否則會影響成績。示意圖／ingimage

大學生有不同省錢招數，買二手課本就是其中之一。不過一名女網友透露，通識課的老師要求同學統一買書，如果不和相同廠商訂購，成績就會受到影響，讓她傻眼質問合理嗎？

一名Dcard女網友以「大學通識課老師要求買課本合理嗎？」為題，發文指出老師宣布要買課堂用書，為了確保書中內容無誤，需要統一透過小老師，以每本425元的價格和廠商訂購。她在網路購物平台上尋找更便宜的二手書，果真看到有賣家出售，且含運費只要310元，她立即決定下單，還特意請賣家早點寄出。

不料上課時老師發現原PO沒帶書，詢問為何沒跟班上統一訂購，她回應是自己價格上的考量，老師卻稱「代表你們都沒有聽我講話」、「沒有跟小老師訂書的話我會扣分」，原PO只好無奈向賣家道歉、取消訂單，再去跟小老師訂書。

話題拋出後引發熱議，網友紛紛直呼太誇張，「直接投訴教育部比較快」、「限定賣家不正常」、「買書來源會影響成績很不合理欸，好瞎，這可以去跟學校申訴了」、「這種通識不要也罷，看有沒有管道檢舉他」、「這已經可以發信到校長信箱陳情了」、「退掉吧，這種開學就在搞耍的，一直說扣分扣分的還是這種強迫買書的破事。拜託能避就避超煩，感覺給分不甜又麻煩，何苦為難自己」。

也有人質疑暗黑真相，「不好說的小外快」、「這是圖利廠商收回扣了吧？騙你們還是學生不懂這些」、「老師憑什麼管通路啊，這不就是可以合理懷疑有沒有中間的利益？」、「老師就是想賺回扣，不然幹嘛威脅你們不跟他訂就扣分」、「莫名其妙的老師，怎麼可能可以限制學生買書管道，應該只是想跟廠商拿回扣吧」。

還有過來人抱怨，「我們學校的英文老師也很扯，強迫我們買書就算了，還一定要買他寫的那一本最新版，不可以跟學長姐買」、「我們英文老師也指定課本一定要全新，因為他要使用後面的帳號，一本6、700，抱歉我真的完全沒錢只好停修」、「我記得之前某堂必修課，老師也說一定要書，拿影本做練習也被罵」。

回扣 通識課

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