AI結合斷層掃描 元智大學團隊精準判別急性闌尾炎

元智大學電機通訊學院院長陳敦裕，帶領實驗室團隊成員並協同亞東醫院影像醫學科醫師群，以實驗室YZU MISLab為名，參與AOCR 2024急性闌尾炎電腦斷層影像辨識競賽，經過三個月角逐從近200組參賽隊伍中脫穎而出，憑藉超過92%的預測準確度榮獲冠軍，展現團隊在醫學影像分析領域的專業實力。

急性腹症（Acute abdomen）指嚴重急性腹痛且需要緊急處置的疾病，急性腹症占急診室就診約7至10%，其中以急性闌尾炎為最大宗。

電腦斷層掃描（Abdominal CT）為最常用使用的整段方式，雖然過往已有許多研究，但急性闌尾炎的診斷仍具挑戰性，誤診或延遲診斷孔增加穿孔、腹膜炎和腹腔鏡手術併發症的發生率。

急性闌尾炎症狀常不明確且與其他疾病重疊，導致診斷困難，尤其精準分割影像中發炎闌尾區域仍極具挑戰。陳敦裕率領實驗室團隊，透過結合二維及三維人工智慧影像分割模型區分是否有急性闌尾炎，預測急性闌尾炎是否是特定急性腹痛原因，同時突顯CT掃描中的關鍵切片，以協助醫療專業人員快速檢測發炎的闌尾。

陳敦裕指出，亞東醫院影像醫學科醫師團隊在競賽中扮演關鍵角色，憑藉醫學知識和經驗，解釋醫學影像的特定情況，為模型設計、開發與訓練提供正確方向，確保模型能夠正確地解讀和分析影像。同時參與模型驗證和評估過程，提供專業評估意見，確保模型的性能達到醫學標準，同時提供改進建議。

主辦單位中華民國放射線醫學會醫師郭冠宏則表示，期待元智大學的成果將為醫療專業人員提供更快速、準確的診斷工具，改善患者的治療結果。競賽不僅提供促進人工智慧在醫學影像領域發展的平台，同時也是對YZU MISLab團隊的肯定。