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2024大學博覽會 亞大「學雜費比國立大學低」最吸睛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2024大學博覽會今登場，考生對亞大設「均標以上獎學金」，學費比國立大學低，感到十分有料，紛紛詢問。圖／亞大提供
2024大學博覽會今登場，考生對亞大設「均標以上獎學金」，學費比國立大學低，感到十分有料，紛紛詢問。圖／亞大提供

「2024大學博覽會」今明兩天登場，亞洲大學強打新生「均標以上獎學金」，學雜費比國立大學低，加上亞大「護理獎學金」、「資訊及AI獎學金」等，吸引考生和家長探問，成為今年博覽會熱門焦點。

亞大在大學博覽會台北、高雄攤位前，人潮擁擠。有很多考生和家長想知道亞大新設立的獎學金，學雜費比國立大學低的情形。不少考生有備而來，針對想就讀科系深入詢問，還有台東的考生遠道來台北參加；一名考生表示，他每科成績都在均標以上，對管院科系有興趣，得知亞大的「均標獎學金」後，更堅定就讀意願。

亞大招生處長張祐誠表示，政府補助私大學生每年3萬5千元學雜費，亞大加碼推出「新生均標以上獎學金」每生2萬元，換算後，學雜費比國立大學還低，鼓勵學生「選亞大不選公立」。加上「護理獎學金」、「資訊及AI獎學金」每生4年52萬元共320名，等於免費念亞大，均保證就業。

亞大今年喊出主題是「AI的亞大，是智慧醫療大健康產業搖籃」，醫健學院視光系開放體驗「全自動眼底照相機」；聽語系展示耳鏡檢測儀、喉內視鏡影像儀、無喉講話器；職能治療系有遙控機器手、智慧互動認知訓練儀器組；醫技系的模擬手臂抽血技術體驗等，吸引考生體驗。

亞大醫健學院長吳俊忠說，亞大配合政府醫務專業人才培育，近年獲准增設1個學院、8個系，分別是護理學院、護理系、學士後護理系，今年新增長照系；醫健學院增設聽語系、視光系、職治系、物治系、學士後獸醫系等。去年大一註冊率95.03％，名列前段班。學生的國考證照通過率高，就業穩定，平均月薪50K起跳，是高考照率、高薪資、高就業的「3高」保證。

亞大說明，亞大附屬醫院8年前開始營運，今年獲增建第2家醫院、2家長照、公托、生技等機構，將投入70億元，需培育2000位人才，3年後投入服務，讓學生學習、實習、就業一條龍。中國醫藥大學、亞洲大學「中亞聯大」系統學校，兩校有26個醫療機構、衍生企業體系，學生畢業後就業有保障。

2024大學博覽會台北場，亞洲大學攤位很吸睛，考生熱烈前來了解如何能就讀亞大。圖／亞大提供
2024大學博覽會台北場，亞洲大學攤位很吸睛，考生熱烈前來了解如何能就讀亞大。圖／亞大提供

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