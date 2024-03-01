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大葉大學為大村鄉青農開工作坊 助轉廢為寶、開創循環經濟

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學工設系指導大村貢旗村社區婦女使用農廢葡萄藤製作植物染。圖／大葉提供
大葉大學工設系指導大村貢旗村社區婦女使用農廢葡萄藤製作植物染。圖／大葉提供

彰化縣大葉大學位在大村鄉，曾與鄉內社區合作開發農業特產周邊商品，大村鄉長賴志銘今和大葉校長方文昌簽署合作意向書，將合作推動環境友善、永續觀光及全齡運動風氣，雙方已展開輔導青農參與工作坊，打造大村特色休閒農業區。

方文昌說，合作意向書主要合作內容包括「落實環境友善，促進農業剩餘資材再利用」、「發展永續觀光，打造綠色、在地的新旅遊模式」、「推廣全齡運動風氣」，大葉將聚集七大學院研發能量，一方面研發資材處理技術促進農業廢棄物再生，開創循環經濟，另一方面建置健康主題步道，形塑在地綠色觀光亮點帶來更多遊客，讓大村鄉成為綠色健康運動生活圈的典範。

賴志銘說，過去大葉工業設計學系與大村鄉貢旗社區發展協會合作，以大村特產葡萄為媒材，利用農廢葡萄藤做葡萄植物染手作，社區長輩完成提袋、袖套、方巾和門簾等多樣商品製作，發展社區特色；餐旅管理學系設計葡萄餐饗宴協助大村葡萄觀光文化季活動。

大村鄉公所期盼繼續借重大葉的大學能量，打造大村鄉成為綠色健康運動生活圈，帶動地方經濟並創造新的商業模式與機會。大葉將協助社區與青農向政府申請運用農廢葡萄藤計畫以拓展商機，觀光旅遊學系已承接大村休閒農業區規畫的計畫，日前舉辦第一次共識會議，將透過工作坊輔導青農參與打造特色休閒農業區。

大村鄉長賴志銘（左二）今和大葉校長方文昌（左三）簽署合作意向書，將合作推動環境友善、永續觀光及全齡運動風氣，雙方已先展開輔導青農參與工作坊，打造大村特色休閒農業區。記者簡慧珍／攝影
大村鄉長賴志銘（左二）今和大葉校長方文昌（左三）簽署合作意向書，將合作推動環境友善、永續觀光及全齡運動風氣，雙方已先展開輔導青農參與工作坊，打造大村特色休閒農業區。記者簡慧珍／攝影

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