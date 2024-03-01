大葉大學為大村鄉青農開工作坊 助轉廢為寶、開創循環經濟

彰化縣大葉大學位在大村鄉，曾與鄉內社區合作開發農業特產周邊商品，大村鄉長賴志銘今和大葉校長方文昌簽署合作意向書，將合作推動環境友善、永續觀光及全齡運動風氣，雙方已展開輔導青農參與工作坊，打造大村特色休閒農業區。

方文昌說，合作意向書主要合作內容包括「落實環境友善，促進農業剩餘資材再利用」、「發展永續觀光，打造綠色、在地的新旅遊模式」、「推廣全齡運動風氣」，大葉將聚集七大學院研發能量，一方面研發資材處理技術促進農業廢棄物再生，開創循環經濟，另一方面建置健康主題步道，形塑在地綠色觀光亮點帶來更多遊客，讓大村鄉成為綠色健康運動生活圈的典範。

賴志銘說，過去大葉工業設計學系與大村鄉貢旗社區發展協會合作，以大村特產葡萄為媒材，利用農廢葡萄藤做葡萄植物染手作，社區長輩完成提袋、袖套、方巾和門簾等多樣商品製作，發展社區特色；餐旅管理學系設計葡萄餐饗宴協助大村葡萄觀光文化季活動。

大村鄉公所期盼繼續借重大葉的大學能量，打造大村鄉成為綠色健康運動生活圈，帶動地方經濟並創造新的商業模式與機會。大葉將協助社區與青農向政府申請運用農廢葡萄藤計畫以拓展商機，觀光旅遊學系已承接大村休閒農業區規畫的計畫，日前舉辦第一次共識會議，將透過工作坊輔導青農參與打造特色休閒農業區。