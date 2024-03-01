第36屆師大梁實秋文學大師獎公布 台新銳作家摘散文首獎

國立台灣師範大學 「第36屆師大梁實秋文學大師獎」今天公布散文大師獎、翻譯大師獎首獎以及優選名單，散文大師獎由新銳作家黃瀚嶢摘下首獎，旅美資深譯者施清真則獲頒翻譯大師獎，並各獲得20萬元首獎獎金。

台師大指出，本屆文學獎在國內外優秀的出版社與作家、譯者參與下，共收到77本作品角逐，台師大全球華文寫作中心邀請來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞及旅美的知名作家、譯者及學者，維持國際性及地域多元化的傳統組成評審團，經初審、複審及決審三階段審查，評選出本屆得主。

散文大師獎由甫獲2023台灣文學獎金典獎肯定的新銳作家黃瀚嶢，以《沒口之河》（春山出版有限公司）一書榮獲首獎，散文大師優選得主則包括石曉楓、梁靖芬、詹宏志、鍾曉陽及鍾玲玲，分別來自台灣、馬來西亞及香港等地。

散文大師獎評審、清大台文所所長王鈺婷指出，黃瀚嶢讓知本沖積扇上的生命匯聚成新的力量，表現出新時代創作者面對環境史、人文歷史與部落倫理議題多方衝擊下，更為深刻的自我體悟。黃瀚嶢透過觀點，解讀空間、歷史與他者，帶出對自然的解構，呈現千禧世代的自然書寫者回應時代的探索路徑。

翻譯大師獎則由旅美資深文學譯者施清真，以譯作《美國佬》（木馬文化事業股份有限公司）榮獲首獎。《美國佬》為作者阿迪契首部繁體中文版長篇小說，施清真將書中「異鄉人」心境栩栩如生地呈現在華文讀者眼前。翻譯大師優選得主則有何穎怡、李靜宜、葉佳怡及鄭淑芬，均為翻譯界筆耕多年的譯者。