考進世界頂大未來一帆風順？ 他揭同儕病態氛圍：害怕思考人生可能性

許多家長從孩子還小的時候就用心栽培，只求孩子將來能進入名門學校、頂尖大學，出社會後能有更好的出路。不過，一名自稱就讀倫敦政治經濟學院的網友表示，即使進入世界頂尖大學也並非全是光鮮亮麗的生活，他坦言同儕氛圍十分病態，讓他哀嘆「害怕去思考人生其他的可能性」。

一名網友在Dcard以「讀世界頂大一樣很痛苦」為題發文，他提到目前正就讀倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science，LSE）會計金融系大二，雖然才只是一名大二生，但他從大一上學期開始就待過4家中型投資銀行，每間實習時間大約3至6個月，履歷十分充實。

不過，原PO坦言「LSE的氛圍是出了名的病態」，所有學生從大一開始就瘋狂找實習機會，同儕間的聊天話題也圍繞著實習工作；此外，他提到身為LSE的學生「不想做投行就會被當成異類」，除了醫師、律師、大企業的工程師之外，其他職業都會被LSE學生歸類為「無法進入投行才選擇的工作」。

對於LSE學生的風氣，原PO嘆道「讓我其實害怕去思考人生其他的可能性」，他提到雖然進入投行或頂尖諮詢公司，稅前年收高達400萬台幣，但該產業全是「學歷頂尖、工作能力軟硬兼具的菁英」。另外，這份工作還必須犧牲人生，除了每周工時超過100小時，多數時間僅是處理修改Excel、PowerPoint等「髒活」，投行「真的有那麼好嗎？」

此時原PO話鋒一轉，他坦言上述問題連想都不敢想，全因深怕被LSE同學當成異類，甚至連四大會計師事務所的職缺都未曾考慮，「因為怕會被嘲笑，被當成沒能力的失敗者」。

最後原PO表示，清楚自己已夠幸運，只是每個人在人生不同階段會有不同的煩惱，目前LSE的環境讓他有種「被拖著往前的感覺」，或許只是尚未找到兼顧課業、實習和人生的平衡點，無法以從容的心態面對這些事情。

貼文曝光後吸引許多網友回應，有些人安慰原PO「長大後發現其實快樂才是最難維持的，感覺試著放慢腳步會好一點」、「雖然還是好像在炫耀，但那個世界看起來的確很吃人…辛苦了」、「心有戚戚焉，曾經一直不停往更高的目標爬，得到了以為就人生快樂滿足了，但沒多久又開始比較和羨慕其他人，也許花點時間看看自己所擁有的，且發自內心的肯定自我，別人的評論就讓他們去吧」。

但也有人持不同立場，「你那叫做壓力？不是，你那叫身在福中不知福，都上大學了還這麼在意同儕壓力，多看看這個世界吧，眼界太小了」、「建議不要讀了，人生快樂比較重要」。