快訊

視察三重傾斜大樓！ 侯友宜說重話：施工單位從重處罰 絕不寬貸

5年來性侵年幼繼女183次 台南狼父重判12年

蘋果AirPods換電池「可復活」嗎？內行人曝疏忽「這一點」恐被調包

台日文化交流 日本5所大學學生嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供

嘉義大學為強化姊妹校合作，推廣國際化發展特色及台灣文化，2月26日至3月8日辦理春季課程，來自日本攝南大學、兵庫大學、熊本大學、宮崎大學及香川大學等校國際關係、企管、理工、國際貿易、材料科學、法律、農業、護理及設計等22位專業科系同學齊聚一堂。

日本學生大多首次來台，學習華語及台灣文化有濃厚興趣。就讀兵庫大學理工學系一年級植村匠馬說，期待華語及多元文化課程；熊本大學學生小山遙加表示，來嘉大特別喜歡廣闊校園，對珍珠奶茶等在地小吃多樣感到新鮮；香川大學學生伊藤冬姬，對牧場留下深刻印象，感受嘉大同學友善、外向及主動積極。

嘉大校長林翰謙出席春季課程始業式，歡迎日本姊妹校同學，他說，嘉大創造國際化和體驗式學習環境，與國外著名大學合作推動學術交流及學生交換，強化研究能量及人才培育。

嘉大與與香川大學、攝南大學、兵庫大學及宮崎大學等多校等校簽署合作備忘錄。近年加強姊妹校學生對嘉大課程特色及台灣文化了解，2018年創辦春季課程，邀請日本各姊妹校同學報名參加，強化嘉大與姊妹校間之國際青年夥伴連結網絡。

嘉大國際事務處國際長周蘭嗣說，春季課程成效及能見度受到日本姊妹校重視，疫情解封，今年是歷年來參與學員最多的一次，春季課程以聯合國永續發展目標SDGs為主軸，內容包括嘉大校園環境永續推動情形、台灣動物生態、禮儀及禁忌、原鄉部落及文化、鳳梨酥DIY、篆刻技法實作及華語教學等，安排逐鹿部落、布袋及故宮南院等巡禮。

日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供
日本5所大學學生在嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣。圖／嘉大提供

日本 珍珠奶茶 華語

延伸閱讀

《格鬥實況》漫畫動畫化 自學格鬥開啟反撲之路

日本動員 設計首款AI晶片

學測成績出爐！62歲衛福部前司長想再拚指考 「這題目」跟他有關竟答錯

明道中學學測成績出色 校方透露秘訣是要高一生這麼做

相關新聞

陽明交大生228辦大遊行…校長「1觀點」挨轟 宣布延期繞校一圈

陽明交大甲辰梅竹賽籌備單位火力班啦啦隊，原本預計於明日（2月28日）舉辦火力班校外大遊行，校長林奇宏也認為學生對228只...

台日文化交流 日本5所大學學生嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣

嘉義大學為強化姊妹校合作，推廣國際化發展特色及台灣文化，2月26日至3月8日辦理春季課程，來自日本攝南大學、兵庫大學、熊...

基隆郵輪產業夯畢業生鋪路 海大與雄獅簽署MOU郵輪工讀

基隆港郵輪業務持續看漲，客運量較去年攀升，基隆港務分公司預估，今年全年度預估各航次郵輪旅客上看56萬人次，較去年28.8...

陽明交大生挑228辦梅竹賽造勢遊行挨轟 改3月1日舉辦、校長致歉

陽明交大生2月28日將舉辦梅竹賽造勢遊行挨轟，校長林奇宏日前受訪時稱228已成為台灣的圖騰禁忌，發言遭批失言。他今天說，...

南台科大「思海書展」開幕 與台灣圖書館合推「台灣學」

南台科大下午與台灣圖書館合辦「思海—臺灣學書展」，副校長周德光帶領師生開幕，邀請台灣圖書館長曹翠英、台南市立圖書館長楊馥...

企業最愛私立科大排名大洗牌 這兩所從十名外躍升第三、第五

113年學測放榜了，1111人力銀行與TUN大學網合作「2024企業最愛大學調查」，公立科技大學由臺灣科技大學繼續蟬聯鞏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。