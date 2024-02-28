台日文化交流 日本5所大學學生嘉義大學春季課程體驗新鮮有趣

嘉義大學為強化姊妹校合作，推廣國際化發展特色及台灣文化，2月26日至3月8日辦理春季課程，來自日本攝南大學、兵庫大學、熊本大學、宮崎大學及香川大學等校國際關係、企管、理工、國際貿易、材料科學、法律、農業、護理及設計等22位專業科系同學齊聚一堂。

日本學生大多首次來台，學習華語及台灣文化有濃厚興趣。就讀兵庫大學理工學系一年級植村匠馬說，期待華語及多元文化課程；熊本大學學生小山遙加表示，來嘉大特別喜歡廣闊校園，對珍珠奶茶等在地小吃多樣感到新鮮；香川大學學生伊藤冬姬，對牧場留下深刻印象，感受嘉大同學友善、外向及主動積極。

嘉大校長林翰謙出席春季課程始業式，歡迎日本姊妹校同學，他說，嘉大創造國際化和體驗式學習環境，與國外著名大學合作推動學術交流及學生交換，強化研究能量及人才培育。

嘉大與與香川大學、攝南大學、兵庫大學及宮崎大學等多校等校簽署合作備忘錄。近年加強姊妹校學生對嘉大課程特色及台灣文化了解，2018年創辦春季課程，邀請日本各姊妹校同學報名參加，強化嘉大與姊妹校間之國際青年夥伴連結網絡。