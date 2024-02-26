政府補助私大生學雜費 亞大再加碼 鼓勵「選私不選公」

政府補助私立大專學生學雜費每年3萬5千元，亞洲大學配合這項政策，加碼推出「新生均標以上獎學金」，使得學雜費比國立大學還低。校長蔡進發說，希望藉此鼓勵學生能「選亞大不選公立」。

蔡進發說，感謝政府這項嘉惠學子的平權受教措施，為再減輕學生的負擔，亞大推出新生各系採計科目「均標以上獎學金」每學年2萬元，亞大學雜費就比國立大學還低，讓優質學生能「選私不選公」、「選系不選校」選擇亞大就讀，突破長期「私大收費高」的迷思。

他說，亞洲大學在少子化浪潮下，努力轉型成長。為配合醫務專業人才培育，學生人數在教育部總量管制下，近年獲准增設1個學院、8個系，分別是護理學院、護理系、學士後護理系，今年新增長照系。醫健學院增設聽語系、視光系、職治系、物治系、學士後獸醫系等。去年大一註冊率95.03％，名列各大學前段班。

招生處長張祐誠說，亞大讀到博士最高獎學金480萬元，已有6位大學生「捨頂大念亞大」，每人領得360萬元。今年新增「護理獎學金」、「資訊及AI獎學金」，每年每人13萬元，4年領52萬元，共320人，等於免費念亞大。

還有弱勢、低收入、緊急紓困、工讀、助教等補助，以及5年來補助近1千5百位學生出國研習等30多項補助金。總計每年提供獎、助學金近1億5千萬元，對學生及家長而言，是一大福音。