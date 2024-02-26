快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

政府補助私大生學雜費 亞大再加碼 鼓勵「選私不選公」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發說，亞大加碼推出「新生均標以上獎學金」，使得學雜費比國立大學還低。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發說，亞大加碼推出「新生均標以上獎學金」，使得學雜費比國立大學還低。圖／亞洲大學提供

政府補助私立大專學生學雜費每年3萬5千元，亞洲大學配合這項政策，加碼推出「新生均標以上獎學金」，使得學雜費比國立大學還低。校長蔡進發說，希望藉此鼓勵學生能「選亞大不選公立」。

蔡進發說，感謝政府這項嘉惠學子的平權受教措施，為再減輕學生的負擔，亞大推出新生各系採計科目「均標以上獎學金」每學年2萬元，亞大學雜費就比國立大學還低，讓優質學生能「選私不選公」、「選系不選校」選擇亞大就讀，突破長期「私大收費高」的迷思。

他說，亞洲大學在少子化浪潮下，努力轉型成長。為配合醫務專業人才培育，學生人數在教育部總量管制下，近年獲准增設1個學院、8個系，分別是護理學院、護理系、學士後護理系，今年新增長照系。醫健學院增設聽語系、視光系、職治系、物治系、學士後獸醫系等。去年大一註冊率95.03％，名列各大學前段班。

招生處長張祐誠說，亞大讀到博士最高獎學金480萬元，已有6位大學生「捨頂大念亞大」，每人領得360萬元。今年新增「護理獎學金」、「資訊及AI獎學金」，每年每人13萬元，4年領52萬元，共320人，等於免費念亞大。

還有弱勢、低收入、緊急紓困、工讀、助教等補助，以及5年來補助近1千5百位學生出國研習等30多項補助金。總計每年提供獎、助學金近1億5千萬元，對學生及家長而言，是一大福音。

亞洲大學 註冊率

延伸閱讀

佛光大學大一免學雜費 提供千萬助學金

7-ELEVEN開學採買 11大文具品牌買3送1 OPENPOINT還可抵學雜費

新北校園通APP繳學雜費 悠遊付最高回饋6%再抽iPhone15

大專宿舍補貼5000元上路 國立大學住1學期僅收950元

相關新聞

3所天主教大學輔仁、靜宜與文藻 同獲2024企業最愛大學生

「Cheers」公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，台灣北、中及南部的輔仁、靜宜與文藻等三所天主教大學，推動優質...

成大等五校奪企業最愛大學生前五強 逢甲為私校龍頭

根據《遠見雜誌》最新公布的〈2024企業最愛大學生調查〉，第一名的國立成功大學持續霸榜，國立臺北科技大學則取代國立臺灣科...

政府補助私大生學雜費 亞大再加碼 鼓勵「選私不選公」

政府補助私立大專學生學雜費每年3萬5千元，亞洲大學配合這項政策，加碼推出「新生均標以上獎學金」，使得學雜費比國立大學還低...

弘光科大新聘三星甜點主廚任教 4位米其林大師聯手指導

弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程這學期再新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩...

升等膠著／服務未達標？副教授7度提訴願升等仍被拒 台大搬憲法對抗教育部

有「莊子名師」之稱的台大文學院副教授的教授升等案，8年來持續陷入膠著，更創下台大96年來最久的「七燈獎」訴願紀錄。在教學、研究2個項目拿到高分，卻因「服務」項目未過標準而未能升等，耗時8年，台大不通過升等的處分已7度遭到教育部訴願決定撤銷，甚至直接在第7次訴願決定書中寫明「學校應作成升等案通過之行政處分」，台大仍一再重為否決升等案。經向這名台大副教授了解，校方完全沒有考量她本人出版、推廣經典的社會服務貢獻。...

紅樓夢大觀園實境化 元智大學中語系顛覆傳統想像

元智大學中國語文學系是台灣最早將數位技術引入課堂學習的人文科系之一，從基礎程式設計、RPG遊戲開發，到AR、VR、生成式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。