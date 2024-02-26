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學習歷程檔案商品化亂象 EdYouth邀校方代表一同研討

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖（中）主持，邀請國立陽明交大教務長陳永昇（右）、台中二中王琪琇（左三）等校方、學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖（中）主持，邀請國立陽明交大教務長陳永昇（右）、台中二中王琪琇（左三）等校方、學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。記者許正宏／攝影

EdYouth一滴優教育協會今天在台大校友會館舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖主持。

討論會邀請國立陽明交大教務長陳永昇教授、 國立台灣大學副教務長陳林祈教授、 國立台灣大學註冊組李宏森組長及台北大學蔡其曄、東吳大學洪振翔、台中二中王琪琇等學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。

EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖（中）主持，邀請國立陽明交大教務長陳永昇（右三）、 國立台灣大學副教務長陳林祈（右二）、 國立台灣大學註冊組李宏森（右一）及台北大學蔡其曄（左一）、東吳大學洪振翔（左二）、台中二中王琪琇（左三）等學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖（中）主持，邀請國立陽明交大教務長陳永昇（右三）、 國立台灣大學副教務長陳林祈（右二）、 國立台灣大學註冊組李宏森（右一）及台北大學蔡其曄（左一）、東吳大學洪振翔（左二）、台中二中王琪琇（左三）等學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題，受邀出席的學生代表台北大學蔡其曄（圖），展示自己學習歷程檔案的製作經驗。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題，受邀出席的學生代表台北大學蔡其曄（圖），展示自己學習歷程檔案的製作經驗。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題，受邀出席的學生代表東吳大學洪振翔（圖），展示自己學習歷程檔案的製作經驗。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題，受邀出席的學生代表東吳大學洪振翔（圖），展示自己學習歷程檔案的製作經驗。記者許正宏／攝影

台灣大學 東吳大學 陽明交大

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