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學習歷程檔案商品化亂象 EdYouth邀校方代表一同研討
EdYouth一滴優教育協會今天在台大校友會館舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖主持。
討論會邀請國立陽明交大教務長陳永昇教授、 國立台灣大學副教務長陳林祈教授、 國立台灣大學註冊組李宏森組長及台北大學蔡其曄、東吳大學洪振翔、台中二中王琪琇等學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。
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