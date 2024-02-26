3所天主教大學輔仁、靜宜與文藻 同獲2024企業最愛大學生

「Cheers」公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，台灣北、中及南部的輔仁、靜宜與文藻等三所天主教大學，推動優質教育、資源共享展現天主教大學的特色，都獲「2024企業最愛大學生」私立大學及科大TOP10。

靜宜校長林思伶指出，輔仁、靜宜及文藻三校橫跨醫學、理工、商學、外語等領域，各校各具特色發揮天主教大學對高教的影響力；充分達到共享、共榮與共好，讓學生學習更寬廣、選擇更具彈性。

「Cheers」2024年企業最愛大學生調查，透過2000大企業人資主管視角提供各大學辦學參考，同為天主教大學的輔仁、靜宜與文藻獲得企業界的肯定；並攜手致力發揚天主教大學的使命與社會責任，展現正向影響力、培育優質高等人才。

靜宜大學指出，三校課程合作也深具特色，尤其聯合開設的語言遠距課程等，有如虛擬國際語文大學，奠立台灣外語教學新的里程碑。靜宜與文藻的國內交換生制度、靜宜與輔仁的跨校選修制度，都讓三校強強加值，並透過各專業領域間的交流，提升教師在教學、研究等各面向的增能與合作，發展成深具特色的天主教大學，讓校務發展繼續提升並邁向新的紀元。

北部的輔仁大學每年度共開設約一萬二千門課程，涵蓋各領域；依循教宗方濟各通諭─願祢受讚頌落實SDGs，開設課程對應聯合國永續發展目標中的各項指標。近年來更推動跨領域學習成立第13個「創新跨領域學院」，讓學生有更豐沛的跨域學習選擇。

中部的靜宜大學在「Cheers」等具公信力的雜誌與媒體評選中，屢屢脫穎而出，獲「超強特色大學」、「豐沛國際化能量」、「辦學績效成長TOP 10」等佳績，靜宜在職涯輔導表現也深獲各界肯定，獲得績優職涯輔導全國第一「金等獎」，更連續4年奪「大專校院推動職涯輔導」全校類計畫最高補助款。