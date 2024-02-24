台體大教室招租 學生怒討受教權

國立台灣體育大學收回運動實習中心3樓的舞蹈系實習教室出租給廠商，改以體育館2間舊教室供舞蹈系學生使用，引發學生不滿，集體拿休學單抗議。出租標案昨天開標，70多位舞蹈系學生齊聚開標室外，高喊「還我教室、還我受教權」。校方表示，昨天依程序廠商資格審查，並非決標，全案已暫緩評選，等教育部專家勘查場地後再決定。

台體大舞蹈系因為轉換教室引發爭議，立委楊瓊瓔、教育部介入協調，將派專家勘查場地再決定。校方7日將運動實習中心3樓的M1、M2舞蹈教室上網公告招租，前天截止收件，昨天資格標審查。

舞蹈系學生說，原M1、M2舞蹈教室2018年完工，不僅空間方正，無任何柱子或障礙物，且深度達8米，挑高設計皆超過4米，視野明亮，適合舞蹈教學專用；105、106教室建物老舊，位於體育館內走道旁空間，環境陰暗潮濕，2間深度不足僅6.2米，105教室有延伸樓梯影響練舞，106教室高度也僅2.9米。

學生表示，校方預定更換的105、106教室，若體育館主辦運動賽事，容易受干擾，教室還會被當成休息室，校方沒有配套措施；開學後校方育成中心已把原舞蹈教室的鑰匙收走，學生借鑰匙遭校方互踢皮球，教育部還未做出結論前，已無法使用原教室。

台體大表示，教育部籌組的第三方公正小組，下周會實地訪視，了解教室規格，昨天依程序開標，只是審查廠商資格，並非決標，後續會暫緩招租進度；經小組勘查，學生若可到105、106教室上課，將減少外借舉辦賽事，以學生為主。

台體大指出，該案歷經近1年行政會議、校務會議討論及決議，召開4次協調會及學生權益座談會，原本去年9月就要更換，學生反映後才暫緩1學期，將與學生持續溝通。