北榮名醫在政大授課 清大、陽交大、聯合學生也可選

北榮與政大合作開設醫學課程，首堂「醫學新知與尖端研究」講座型通識課程，由北榮個權威醫師講授相關課程，政大、清大、陽明交大、中央等4所台灣聯合大學系統的學生都可以跨校選課。

北榮與政大合作開設醫學專業課程，讓人文社會科學領域的學生參與基礎醫學的跨域課程。「醫學新知與尖端研究」第一堂課在22日展開，由台北榮總副院長王署君、教學部主任楊盈盈介紹，而台聯大系統副校長蘇蘅、政治大學副校長陳樹衡、理學院長陸行、產學營運暨創新育成總中心營運長林士淵等特別出席。

王署君說，骨科、神經醫學、腫瘤、內科、婦科、眼科、核醫、家醫、傳統醫學各領域都有安排具備豐富臨床經驗及高度教學熱誠的權威醫師擔任講座。教授內容涵蓋醫學創新及醫療保健，幫助學生了解醫療科技最新發展，包括基因研究、醫學影像、生物製藥等，及創新治療方法，如免疫療法、基因編輯、幹細胞治療，了解在不同疾病中的應用。

台北榮總與政治大學為「各榮民總醫院及臺灣聯合大學系統合作研究計畫」成員，為共同推動醫界及學界的連結，建立和諧互惠的關係，於去年7月26日簽署合作協議，在智慧醫療、醫學倫理、教學研究及產業發展進行跨域合作，進行密切交流，共創實質互惠。