快訊

蘇花路廊無名屍案5嫌收押！陣頭男被打死…同夥運屍回鄉卻棄路邊

4生肖下周好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

跟著台積電一起飛…含「積」量最多15檔ETF曝光！ 專家：0050佔比過半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北榮名醫在政大授課 清大、陽交大、聯合學生也可選

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
北榮醫師在政大授課，開啟醫界、學界跨域學習新篇章，政大、清大、陽明交大、中央等4所台灣聯合大學都可以選修。圖／北榮提供
北榮醫師在政大授課，開啟醫界、學界跨域學習新篇章，政大、清大、陽明交大、中央等4所台灣聯合大學都可以選修。圖／北榮提供

北榮與政大合作開設醫學課程，首堂「醫學新知與尖端研究」講座型通識課程，由北榮個權威醫師講授相關課程，政大、清大、陽明交大、中央等4所台灣聯合大學系統的學生都可以跨校選課。

北榮與政大合作開設醫學專業課程，讓人文社會科學領域的學生參與基礎醫學的跨域課程。「醫學新知與尖端研究」第一堂課在22日展開，由台北榮總副院長王署君、教學部主任楊盈盈介紹，而台聯大系統副校長蘇蘅、政治大學副校長陳樹衡、理學院長陸行、產學營運暨創新育成總中心營運長林士淵等特別出席。

王署君說，骨科、神經醫學、腫瘤、內科、婦科、眼科、核醫、家醫、傳統醫學各領域都有安排具備豐富臨床經驗及高度教學熱誠的權威醫師擔任講座。教授內容涵蓋醫學創新及醫療保健，幫助學生了解醫療科技最新發展，包括基因研究、醫學影像、生物製藥等，及創新治療方法，如免疫療法、基因編輯、幹細胞治療，了解在不同疾病中的應用。

台北榮總與政治大學為「各榮民總醫院及臺灣聯合大學系統合作研究計畫」成員，為共同推動醫界及學界的連結，建立和諧互惠的關係，於去年7月26日簽署合作協議，在智慧醫療、醫學倫理、教學研究及產業發展進行跨域合作，進行密切交流，共創實質互惠。

政大 醫學 醫師

延伸閱讀

亞洲盃資格賽／游艾喆代表中華隊征戰 政大全隊買票到場支持

北榮、三總合作建綠色通道 重粒子治療等待時間縮短

陳文茜感謝郭台銘 「助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人」

影／當大家除夕圍爐 北榮醫護為了這件事在醫院裡奔跑

相關新聞

獨／台體大80學生釀休學風暴 抗議校方賺租金換教室遭回：那就集體休學

國立台灣體育大學收回運動實習中心3樓的舞蹈系實習教室，另換體育館兩間舊教室，同時公告把原實習中心教室「活化資產」出租給廠...

大一兒將學費花光打電話求助！母偷匯款 丈夫氣到喊離婚

大專院校陸續開學，新一學期的學雜費也開始繳交，一位媽媽發文表示兒子大一該學著獨立了，於是將學費交給他繳交，未料他竟然將錢全部花光，丈夫得知後要兒子自己想辦法，令她相當不解

北榮名醫在政大授課 清大、陽交大、聯合學生也可選

北榮與政大合作開設醫學課程，首堂「醫學新知與尖端研究」講座型通識課程，由北榮個權威醫師講授相關課程，政大、清大、陽明交大...

花蓮無科大？ 慈大：保留技專學制

花蓮慈濟大學與慈濟科技大學將於下學年度合併，大漢技術學院又傳停辦，高教工會憂心今年8月起花蓮再無科大。慈濟大學昨表示，合...

台體大出租教室 80生擬休學抗議

國立台灣體育大學打算收回舞蹈系實習教室出租給廠商，改以體育館兩間舊教室供舞蹈系學生使用，遭學生質疑舊教室不符舞蹈需求，並...

半導體正夯！大學搶開學程、科系改名拚招生 教團憂成企業職訓班

半導體大廠近期陸續到台大等校開設半導體、儀器工程等學程，盼能提前育才、搶才。但教育團體指出，近年半導體學程如雨後春筍冒出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。