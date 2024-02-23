大一兒將學費花光打電話求助！母偷匯款 丈夫氣到喊離婚

大專院校陸續開學，新一學期的學雜費也開始繳交，一位媽媽發文表示兒子大一該學著獨立了，於是將學費交給他繳交，未料他竟然將錢全部花光，丈夫得知後要兒子自己想辦法，令她相當不解「為什麼一定要對自己的孩子這麼嚴格，只因為孩子不是從他肚皮裡生出來的嗎？」

這名媽媽在《匿名公社》發文，提到由於信任兒子也認為大一了該學會獨立，於是將學費交給他繳費，沒想到到了繳費期限到期時，兒子打電話坦白把這學期的學費花光了，丈夫聽說後堅持不給錢，要兒子自己想辦法，婆婆則提議可以用借的，再慢慢從生活費裡扣。

原PO表示雖然知道慈母多敗兒，但看著兒子哭著道歉，不忍心對他嚴格便偷偷匯錢給他，結果丈夫得知後竟說要和她離婚，她認為兒子從小就很乖沒出過什麼狀況，這次只是犯了一次錯難道不能原諒嗎？並直呼「為什麼一定要對自己的孩子這麼嚴格，只因為孩子不是從他肚皮裡生出來的嗎?」

貼文曝光後，網友一片倒不認同原PO的做法「如果真的要溺愛成這樣，以後他啃老啃到你剩骨頭的時候，就別出來再po一文：『我的乖兒子怎麼變這樣』」、「你根本沒有真正了解你的孩子過，只知道一昧的放縱、寵溺，你的孩子今天會變成這樣，就是你造成的」、「如果我是你老公，我也想離婚」、「要是我才不理他，叫他去打工自己跟學校申請分期付款！」、「如果是初犯，你老公是有點絕了，而你又寵過了，我支持婆婆的做法，分期付款償還」、「你偷偷匯錢給他，只教會的孩子一件事情：天塌下來都有媽媽擋著」。

也有網友指出「所以花去哪裡了？」、「每個父母的都嘛要收拾殘局，但重點是要給小孩機會教育，所以小孩不講錢花到哪去，當然不能就答應支援啊」、「建議查清楚有沒有買遊戲點數或買機車、就怕被騙買違禁品，問清楚比較安心，不說就不給生活費」。