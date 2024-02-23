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台體大出租教室 80生擬休學抗議

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中報導

國立台灣體育大學打算收回舞蹈系實習教室出租給廠商，改以體育館兩間舊教室供舞蹈系學生使用，遭學生質疑舊教室不符舞蹈需求，並指控校方原本承諾暫緩出租教室，未料今天就要開標，廿六名舞蹈系學生連署陳情，至少八十名學生填休學申請單，要用「集體休學」抗議校方。

台體大指出，二○一五年興建「學生運動實習中心」，供教職員生及中小企業創業育成服務，但因舞蹈系反映空間不足，因此暫借實習中心三樓教室供舞蹈系使用，這次收回場地是要回歸原用途出租，事前也與舞蹈系師長開過協調會。

據了解，兩百多名舞蹈系學生中，已有一百多人向註冊組拿休學申請單，其中約八十人已填寫。學生表示，體育館教室縱深不足，影響練習，「我們也有繳學費」。

台體大表示，舞蹈系主任評估兩間舊教室已鋪設專用木地板，符合專業基準，會依師生建議，逐步修建至符合上課標準。希望回歸理性，學校會釋出最大善意，持續溝通。

實習 教室 體育

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