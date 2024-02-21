實驗室肯下功夫 大葉生醫系學生考取台大、成大研究所
彰化縣大葉大學生物醫學系大四生參加研究所考試，因大學時期即跟隨老師在實驗室研究斑馬魚基因變化、植物耐旱等專題研究，專業實作能力強，而在研究所考試脫穎而出，五位學生表現亮眼，同時錄取台大、成大等多所學校碩士班，甚至拿下榜首。
生醫系主任黃尉東表示，生醫系以生物科技為核心，引導學生持續在生物醫學方面精進，今年有五位學生研究所考試表現亮眼，蘇子云榮登成功大學口腔醫學研究所榜首，同時考取成大、台大等4所學校，楊承憲則是中興大學臨床醫學研究所、中國醫藥大學牙醫學系口腔醫學產學碩士班雙榜首，祝偉銓同時錄取台大、成大、中興、中央大學研究所，蘇子云、祝偉銓、許秝楹三位同學更分別拿下成大口腔醫學研究所前三名，劉宗旻錄取國防醫學院。
蘇子云除了是成功大學口腔醫學研究所榜首，也同時錄取台大口腔生物科學研究所、中山大學生物醫學研究所、中正大學生物醫學科學系碩士班，她說，高三時經由繁星入學管道，進入大葉生醫系就讀後，參加游志文老師的實驗室，在老師和學長姐的指導下，不僅學到實驗技術，也投入植物耐旱專題研究，更加堅定想繼續深造的信念。
楊承憲也考取中興大學、中國醫藥大學、中山大學等3所學校研究所，他在大學做的專題研究是將斑馬魚魚鰭剪下後，泡到激素，觀察黑色素型態與基因變化，他說，黃尉東老師每個禮拜都會跟實驗室學生討論，因此可以更有系統的完成實驗，在實驗與報告的過程收穫很多，不只是累積實作成果，對研究也有更清晰的想法。
錄取台灣大學口腔生物科學研究所、成功大學口腔醫學研究所的祝偉銓說，大學期間跟隨游志文老師研究過氧化氫在植物低溫保護的效果，碩士班他想進一步學習動物領域，讓專業知識更全面。
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