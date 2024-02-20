快訊

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元智大學千人出國計畫 3雙語學院年提供百個交流機會

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
元智大學今於台北舉行記者會，配合「大專校院學生雙語化學習計畫（EMI）」舉辦「千人出國計畫」，預計三個重點學院一年可提供超過300個出國交流機會。圖／元智大學提供
元智大學今於台北舉行記者會，配合「大專校院學生雙語化學習計畫（EMI）」舉辦「千人出國計畫」，預計三個重點學院一年可提供超過300個出國交流機會。圖／元智大學提供

元智大學今於台北舉行記者會，配合「大專校院學生雙語化學習計畫（EMI）」，元智大學112年已有管理、資訊和電機通訊獲核定為雙語計畫重點培育學院，因為校內國際化和雙語教學環境，元智大學舉辦「千人出國計畫」，預計三個重點學院一年可提供超過300個出國交流機會，預計至少選送一千名學生出國並提供獎助學金。

元智大學教務長謝建興表示，元智大學EMI重點培育學院致力培養專業知識和擴大英語教學，「千人出國計畫」除配合教育部的學海系列計畫，也將進一步推動學生赴海外研習進修機會，透過與合作學校，學生可參與短期進修、暑期海外研習營、海外移地教學、海外實習課程以及國際志工服務隊等多元化的學習機會。

謝建興指出，學生可參與國際研討會議進行學術發表，豐富學生學習經歷。三個重點學院合計每年提供超過300個赴外交流機會，並已獲得董事會900萬經費挹注，預計三年後能達成千人選送出國，也期許元智成為教育部重點培育大學。

元智大學學術交流簽約學校包括英國艾賽克斯大學、美國明尼蘇達大學、美國俄亥俄州立大學、美國辛辛那提大學、澳洲昆士蘭大學等，提供學生赴國外大學修讀雙聯及銜接學位、參與交換學生計畫及寒暑期短期交流的學習機會。

謝建興指出，期望千人出國計畫可將加強學生的語言能力、專業能力、溝通表達能力和跨國環境適應能力，有助學生成為全球化時代的優秀人才。

此外，元智大學也與麻省理工（MIT）合作，舉辦MIT-YZU科技．文化．英語體驗營，學員於活動中能與MIT海外實習團隊近距離接觸，學習專業知識，透過全英文課程充實暑假；也將與與哈佛大學A Cappella合唱團合作辦理Harvard-YZU A Cappella Concert，拓展學生視野。

元智大學 美國

延伸閱讀

NCAA／超傻眼？兩隊賽後原本和氣握手 下一秒竟濺血大亂鬥

爺孫戀女主角出事了恐被關 73歲男星痛哭承諾娶定她

提升跨性別人士社經地位 印度坦米爾那都省大學費用全免

屏縣內埔鄉美和村從幼兒園到大學都有 國小面臨裁併校

相關新聞

元智大學千人出國計畫 3雙語學院年提供百個交流機會

元智大學今於台北舉行記者會，配合「大專校院學生雙語化學習計畫（EMI）」，元智大學112年已有管理、資訊和電機通訊獲核定...

暨南國際大學設立長照原民專班 培育在地生力軍

暨南國際大學獲准設立高齡長照學程原住民族專班，預計今年9月將迎來首批生力軍，為偏鄉、原鄉培育符合在地需求的專業長照人才

南應大學生走訪府城巷弄創作 今辦「坐的聯想」聯展

台南應用科技大學商品設計系學生走訪府城巷弄文化史蹟，以「坐的聯想」為主題創作，今天起在台南市立圖書館永康新總館6樓藝廊空...

培育即戰力 玄奘大傳系與愛爾達電視台簽實習合約　

玄奘大學大眾傳播學系昨與愛爾達電視台簽署實習合約。玄奘大學指出，愛爾達為國內全天候、高畫質之運動賽事專業頻道，分別於中華...

高教震盪潮／頂大教授退休讓教職空缺多 但本土博士為何仍處劣勢

近年頂尖大學資深教授的退休潮逐漸加大，頂大教職空缺不少，從其他各校延攬師資是最容易的途徑之一，加上各頂大的彈性薪資與補助研究啟動經費越來越有吸引力，師資流動情況越演越烈，不少「中字輩」教師往台成清交及國外大學流動。有中字輩大學某個系今年2月走了2名新生代教師，開缺後，17人搶1，該缺至今卻仍懸著，本土博士為何仍處劣勢？

中原大學開學出版2問責報告 追蹤畢業生學用職涯戰力

中原大學新學期今天開學，宣布首次出版「畢業生學用相關性暨就業力問責報告書」和「外籍生職涯發展問責報告書」，校方表示，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。