元智大學千人出國計畫 3雙語學院年提供百個交流機會

元智大學今於台北舉行記者會，配合「大專校院學生雙語化學習計畫（EMI）」，元智大學112年已有管理、資訊和電機通訊獲核定為雙語計畫重點培育學院，因為校內國際化和雙語教學環境，元智大學舉辦「千人出國計畫」，預計三個重點學院一年可提供超過300個出國交流機會，預計至少選送一千名學生出國並提供獎助學金。

元智大學教務長謝建興表示，元智大學EMI重點培育學院致力培養專業知識和擴大英語教學，「千人出國計畫」除配合教育部的學海系列計畫，也將進一步推動學生赴海外研習進修機會，透過與合作學校，學生可參與短期進修、暑期海外研習營、海外移地教學、海外實習課程以及國際志工服務隊等多元化的學習機會。

謝建興指出，學生可參與國際研討會議進行學術發表，豐富學生學習經歷。三個重點學院合計每年提供超過300個赴外交流機會，並已獲得董事會900萬經費挹注，預計三年後能達成千人選送出國，也期許元智成為教育部重點培育大學。

元智大學學術交流簽約學校包括英國艾賽克斯大學、美國明尼蘇達大學、美國俄亥俄州立大學、美國辛辛那提大學、澳洲昆士蘭大學等，提供學生赴國外大學修讀雙聯及銜接學位、參與交換學生計畫及寒暑期短期交流的學習機會。

謝建興指出，期望千人出國計畫可將加強學生的語言能力、專業能力、溝通表達能力和跨國環境適應能力，有助學生成為全球化時代的優秀人才。

此外，元智大學也與麻省理工（MIT）合作，舉辦MIT-YZU科技．文化．英語體驗營，學員於活動中能與MIT海外實習團隊近距離接觸，學習專業知識，透過全英文課程充實暑假；也將與與哈佛大學A Cappella合唱團合作辦理Harvard-YZU A Cappella Concert，拓展學生視野。