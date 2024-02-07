嘉大推動雙聯學位 他兼獲堪薩斯州立大學雙碩士分享過來人經驗

國立嘉義大學積極推展國際交流，除擴大招收國際學生，更推動一系一院一國際化特色，透過雙聯學位、交換學生、學生海外實習、暑期文化參訪及教師短期研究等措施，建構國際接軌平台，帶動學校國際化，目前有12名學生取得雙聯學位，另有10名學生還在研修階段或即將出國研修。

嘉大現有國外姊妹校121所，分布歐洲、美洲、亞洲及紐澳。嘉大與美國楊斯鎮州立大學、美國堪薩斯州立大學管理學院、美國斯托克頓大學商學院、印尼布勞爪哇大學、泰國湄州大學、日本尾道市立大學等6個姊妹校學術單位，簽雙聯學位推動協議，其他國外知名大學雙聯學位合作計畫洽談中。

姊妹校美國堪薩斯州立大學160年歷史，為美國知名研究型大學。嘉大與堪薩斯州立大學2018年簽署學術合作協議後，交流頻繁，嘉大企管系、資管系及科技管理學系與該校管理學院簽署1+1雙聯學位協議，目前有1名企管系碩士班同學取得嘉大及堪薩斯州立大學雙碩士，另有5名企管系、資管系碩士班同學在研修。另，嘉大行銷與觀光管理學系、應用數學系及資工系與該校簽署碩士班雙聯學位協議中。

首位取得嘉大及堪薩斯州立大學（K-State）雙碩士學位企管系碩士班校友陳家平說，申請雙聯學位動機開拓視野及K-State提供多元課程，讓她跨領域學習，課程選擇台灣沒接觸課程，K-State課堂氣氛較開放，教授鼓勵大家提問，課堂討論比率比台灣高很多，課程注重實際應用，建議有意願修讀雙聯學位，要增進語言能力，國外課程注重小組討論，擁有足夠語言能力才能聽懂上課內容，順利和同學討論，上課有參與感。