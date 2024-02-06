醫學系跌落神壇？他吐血淚勸別讀 過來人籲學生1心態扛好：環境只會更差

113年學測落幕，正值學生們選填科系之際，YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」近日也上傳一部影片，影片中引述Dcard一篇文章，提及令該網友身心近乎崩潰的醫院值班生活，讓同為醫學系畢業的蒼藍鴿深深有感，更分享作為一名醫生，細談自己對收入、環境方面的看法，及醫學系究竟值不值得一讀，引起廣大討論。

一名網友曾在Dcard分享自己的值班經歷，第一次值班就遇上病人病情急轉直下，直到隔天下午下班為止，超過整整30個小時沒闔眼，有時還要值假日班，最高紀錄曾值過4次假日班，形同當月「每天都出現在醫院」。而在長期剝奪睡眠、作息混亂、飲食不規律的情況下，身邊一堆同學身體壞掉，甚至靠身心科藥物在撐，辛苦的經歷，讓該網友也勸退弟弟別讀醫學系。

回憶起住院醫師時期，蒼藍鴿坦言自己也是憤世嫉俗、憤恨不平，大多數的情緒在進入主治醫生後才較緩解。他指出，值班並不會每一班都很難值，但也總會遇到病人狀況差、連續2、30個小時無法睡覺，隔天還要繼續上班的時候，其中，假日班又是額外工時最長的班別。

蒼藍鴿指出，即使是大家常說的「小科」，醫學系選科排行所謂「一皮膚科、二眼科、三耳鼻喉科、三復健科、三骨科」，據他所知，住院醫師時期也是很辛苦的，然而差別就在於，小科至少住院醫師時期辛苦，但未來包括月收入、工時等，可能都是非常有前景的，讓他們足以撐過這段艱困時期。

相較之下，醫學系的「大科」包括兒科、一般外科、內科、急診等，在住院醫師時期，看到主治醫師雖然薪水較高，但工時一樣那麼長，這些未來前景的不同，就可能導致有些人在訓練時期很難撐下去。而大部分成績好的都去「小科」，成績差的沒得選只能去「大科」，現實中值班也確實常有失眠、壓力過大等情形，需靠藥物治療也是時有所聞。

談到當醫師的收入，蒼藍鴿直言，即使可能已贏過很多上班族，但若算進工時、醫療糾紛風險等因素，可能也沒有那麼划算，他舉電子業為例，細看平均薪資或薪資中位數，一定是隨著經濟成長有感增加，但醫界卻是反過來的。蒼藍鴿認為，如果對生理、濟世救人真的有興趣，台灣醫學系還是值得就讀，但也呼籲高中生、大學生要做好心理準備「之後進醫學系的環境，絕對會跟現在差非常的多」，醫學環境只會越來越差，除非健保倒閉。

蒼藍鴿表示，不要侷限自己「一定要撐完住院醫師」、「在醫學中心當主治醫師」等等，相對來說，醫學系的好處就在於出路仍是寬廣的。若當住院醫師當得很痛苦，如今也有很多條路，像有些人拿到醫師執照後，就去外面看一般健保診、做醫美，或是去Gap Year（空檔年）讓身心靈沉澱，先離開醫院那種窒悶的氛圍，等準備好了再回來當住院醫師，現實中也不少人這麼做。

而作為醫生，蒼藍鴿提及，自己仍有經營興趣，像是拍衛教影片等等，找到「當醫生的附屬價值」，因此在住院醫師時期並沒有非常痛苦，但他也能夠理解，有些人考進醫學系後以為前景良好，卻發現醫生的生活不如想像，內心產生的巨大失落感，因此蒼藍鴿呼籲「大家不要把醫學系的出路看得那麼窄」，並盡量去追求自己的興趣。