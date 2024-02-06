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打造低碳環境校園 政大盼113年節電達600萬元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大達賢圖書館採綠能與節能設計，曾獲得內政部綠建築標章。圖／政大提供
政大達賢圖書館採綠能與節能設計，曾獲得內政部綠建築標章。圖／政大提供

因應永續趨勢，國立政治大學落實碳管理、淨零建物，近日獲得經濟部水利署表揚節約用水績優單位。113年度起，學校持續推動節電減水等永續措施，減列701萬9千元的水電費，目標本年度水費低於1100萬元，以及盼節約電費約550萬到600萬元。

政大指出，學校制定對應節能計畫，包括校內各棟大樓陸續汰換成LED照明設備與節能的空調系統、修復中央能源管理系統，以利有效監控高耗能區域，設定每年1％節電目標。另一方面，針對校內宿舍鍋爐、公務車等高碳排的燃油設備，逐步採取電力化模式，亦將委託專業團隊進行完整碳排放盤查，全面掌握校內碳排熱點。

政大總務長蔡育新表示，在水資源方面，因老泉里無供應自來水，校區供水來源全由指南路引進，需大量仰賴中繼水池，若供水有礙常導致大規模停水，需依靠定期查漏，但效果仍有限。

蔡育新說，107年度即向教育部爭取經費遷移2000噸水池及更新山下校區供水管網，將校區分為東、西兩邊，各別供水，並全數改用不鏽鋼管，以加強保固與拉長使用效期，除每日減少漏水達1000噸外，每年更可節省約700多萬元。

政大也指出，新建校舍也十分重視建造時的能源消耗，過去新建的實驗國民小學、達賢圖書館，亦或是剛落成的公企中心，皆獲得內政部綠建築標章，公企中心更獲內政部評選為112年「綠建築榮譽獎」。

蔡育新表示，總務處在行動政大APP中有新增「戶外通報」系統，讓全校師生可透過此功能直接地圖定位、拍照後即時進行校園內各場域的通報。總務處也將研議如何深化校園內節能概念，如辦理節能競賽、工作坊或生活實驗室等，逐步建構全校節能共識。

政大 校園 綠建築

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