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論文指導人數上限 台大國發所未公布

聯合報／ 記者李芯／台北報導
台灣大學要求各系所明定教師可指導研究生人數及論文相似度比對標準等等。目前各系所已陸續在網站上登出相關辦法，但最早引發爭議的台大國發所卻還沒有公布。 圖／聯合報系資料照片
台灣大學要求各系所明定教師可指導研究生人數及論文相似度比對標準等等。目前各系所已陸續在網站上登出相關辦法，但最早引發爭議的台大國發所卻還沒有公布。 圖／聯合報系資料照片

新竹市前市長林智堅以及行政院副院長鄭文燦，先前因論文抄襲被撤銷台大國發所學位，台灣大學對此訂定相關辦法，要求各系所明定教師可指導研究生人數及論文相似度比對標準等等。目前各系所已陸續在網站上登出相關辦法，但最早引發爭議的台大國發所卻還沒有公布，台大教務處說明，有些系所還在研議中。

台大教務處表示，對於過去發生的學倫案件深感遺憾，故要求各系所重視學倫教育、檢視論文品質，去年六月教務會議通過訂定精進學位論文品質相關辦法。

依據辦法，各系所依其資源，應建立包括每位專任教師可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等品質管考機制。

截至目前，台大已有超過四十個系所或學位學程陸續公布學位論文品質與管考準則。例如材料系規定教授每學年指導研究生的新收人數最多九位，論文原創性檢查比對排除引言、參考文獻、目錄及附件後，相似度應低於百分之十五；外文系規定每學年新收人數上限為三位、總人數為六位，相似度排除前述內容後應低於百分之十。有些則尚在研議中。

台大 教師 論文抄襲

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