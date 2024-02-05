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證照錄取率偏低 補足2.5萬公衛師 恐花10年

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

國內自一九六一年設立公共衛生學系，已培育數萬名公共衛生專業人員；但過去因無國家證照，使公衛系畢業生職涯發展受限。二○二○年「公共衛生師法」上路，隔年舉辦首屆公衛師國家證照考試，三年下來平均錄取率百分之十七，共兩百七十三人取得公衛師證書，不過，但若以=@R美國@=a href='/search/tagging/2/人力' rel='人力' data-rel='/2/222246' class='tag'>人力編列經驗推估台灣公衛人力需求，台灣約需兩萬五千多名公衛師。

根據國家衛生研究院去年十月出版的「台灣公共衛生師專業發展與人力規劃」指出，美國公共衛生學院聯盟二○○八年推估公衛人力需求：每十萬人口需兩百廿位醫事人員。若以美國人力編列經驗推估，台灣約需兩萬五千三百位公共衛生師。

若以醫院家數為基準估算，進行醫療機構所需公共衛生師人力推估，及對比公衛師證照考試第一年錄取的一一二人，如果六十人去醫療機構，預估至少需要六年，最多需要十年才能完成基本的人力填補。

台大公衛學院院長鄭守夏表示，剛上路不久的公衛師，還需要時間增修法規，才能讓專業人才就定位。例如，在政府單位，一定要修法把「公衛師」加到相關的組織編制條文內，該單位才能聘用公衛師。而在產業界，例如職場／工廠的健康促進或管理，也要有法源依據才能聘公衛師。公衛師的就業市場需要時間才會慢慢打開。

鄭守夏認為公衛師考試還在磨合期，題目太難或太簡單都不好。他覺得目前錄取率偏低，但隨著考試次數增加，錄取率可能會再提高。

人力 美國

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