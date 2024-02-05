後疫情時代 成大公衛系 首屆先只招國際生

我國於二○二○年通過公共衛生師法，後疫情時代，需要更多跨國公衛人才。今年增設的成功大學公共衛生學系，只招收國際生，不收國內生。成大醫學院@=院長沈延盛表示，主要原因有兩個，一是因為國內生源下降，招生員額控管；二是東南亞國家需要更多公衛人才。成大公衛系更是全台第一個大學部採用全英語授課的公衛系。

成功大學醫學院院長沈延盛表示，過去成大護理學系在國際碩博士班招生成績好，目前東南亞的護理界領導人才幾乎是來自成大的培養，所以成大公衛系才會想先招國際生，這些國際生將來留在台灣工作機會不大。

成大公衛系一一三學年度增設申請書上指出，我國國際化資源與公衛人才的培育南北失衡，亟需要在南台灣建立一個培育國際化公衛人才的環境。目前國內設有公衛相關學系學士班的共有十所大專院校，整體招生名額共四百八十三人，平均每百萬人口可分配到二十點七名公衛系人才的培訓。然而，南部卻僅分配到八點五名，顯示出南部公衛人才培育極度不足。

中國醫藥大學公共衛生學系系主任何文照表示，成大公衛系先招收國際生，是非常具創意與新思維的作為，立足台灣，邁向世界，COVID-19台灣的防疫成績亮眼，全球矚目。

台大公衛學院院長鄭守夏表示，以歐美標準來看，台灣的公共衛生人力是不足的，增設公衛系應該不是問題。很多中低收入國家的醫療與公衛人力更是缺乏。如果成大是招收中低收入國家的學生，他們返國後對該國公共衛生的發展一定有幫助。

台灣師範大學健康促進與衛生教育系主任董貞吟，對於成大設立公衛系也表示「樂觀其成」。她提到，公共衛生是一門預防疾病與健康促進的科學與藝術。成大過去已有碩、博士相關課程，增設公衛系能使培育架構更完整。