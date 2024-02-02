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南台科大USR團隊今辦「文化大祕寶」成果展 周休假日還有DIY

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大USR團隊辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展。圖／指導老師賴孟玲
南台科大USR團隊辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展。圖／指導老師賴孟玲

台科大「點亮左鎮相放伴」USR計畫團隊今天在左鎮區中正里中正101號「向左走種子驛站」舉辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展，展出到29日、周二到周日上午10點到下午5點開放參觀，明後天周休假日並推出居民及遊客DIY體驗活動。

指導老師賴孟玲表示，這次作品還連結左鎮國小課程，讓教具箱進入地方小學讓學童參與，豐富國小教學的多樣化、特色化，學生能以多元方式學習左鎮特色文化，更深入了解自已家鄉的人文風情，進而達到文化傳遞的精神。

她說，「點亮左鎮相放伴」USR計畫團隊去年8月就駐點左鎮老街營運在地工作站，作為校內師生與社區的協力平台，將大學設計的左鎮特色教具箱引進左鎮街區，並與鄰近左鎮國小、關懷據點等合作，透過可學、可玩、可遊戲的寓教於樂主題教具箱，引導學童認識左鎮風土文史。

這項計畫發展出「左鎮創生」及「議題整合、在地串連」二項子計畫，培養學生與在地居民挖掘在地風土的能力，以風土教具箱製作為方案目標。團隊目前已開發「來趣Siraya」、「左鎮有關溪」、「菜市要對決」、「回到左鎮老街」、「自食堊果」、「挖呀！挖呀！挖！」等12款主題教具箱。

賴孟玲表示，南台科大學生走進左鎮實地踏查、訪談、收集資料，轉譯為教案教具箱，搭配DIY體驗或互動式遊戲，教具內容不僅傳達鄉土教育訊息，也具豐富趣味性，居民、遊客藉教具箱快速認識左鎮特色文化並產生對左鎮的好奇心。

她說，大學課程結合在地居民訪談，以地方知識為內容而研發出帶著場域故事、經驗的教具，在當地展覽是別具意義的過程，除讓大學生熟練文化轉譯設計方法，也培養學生實踐在地文化特色，未來將持續深化教具箱設計課程，並將成果帶入左鎮鄰近的博物館、社區和學校，透過教具箱使在地文化被看見且被重視，也讓南台USR團隊的執行效益擴及場域及周邊地區，實踐大學與社會價值的連結。

南台科大USR團隊辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展。圖／指導老師賴孟玲
南台科大USR團隊辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展。圖／指導老師賴孟玲
南台科大USR團隊辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展。圖／指導老師賴孟玲
南台科大USR團隊辦「文化大祕寶，玩翻教具箱」成果展。圖／指導老師賴孟玲

台科大 團隊

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