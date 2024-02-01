弘光科大舉辦冬令營 統神夫妻分享KOL經營心法

弘光科技大學國際電競產業中心舉辦「2024最強電競冬令營」、「2024最強KOL影音創作冬令營」，「統神」張嘉航夫妻分別擔任講師，並分享打電競及KOL經營心法。

弘光科技大學今天發布新聞稿，國際電競產業中心結合知名電競職業選手、教練、賽評、戰隊老闆兼MVP及KOL（Key Opinion Leader），舉辦「2024最強電競冬令營」、「2024最強KOL影音創作冬令營」，「統神」夫妻分別擔任2場冬令營講師。

國際電競產業中心執行長黃建基表示，為讓中部對電競、KOL影音創作課程有興趣的學子、社會人士就近學習，寒假舉辦「KOL影音創作冬令營」、「第二場電競冬令營及影音創作冬令營」，講師陣容堅強，包括亞洲統神、003、賤葆等多名各路大神。

「統神」本名張嘉航表示，打電競團隊精神及溝通很重要，溝通上一定要去說服別人，用大局觀、理論、論述去分析給別人聽，而不是靠凶狠，還有要會反省，透過反省可思考怎樣做會更好，及什麼時間該去幫助隊友。

「003」本名陳卓君，是統神的經紀人，在KOL影音創作冬令營擔任講師，她指出，KOL經紀人的工作包含合作洽談、廠商溝通、提升聲量、內容經營、社群維護、流量變現等，必須了解大環境、目標族群特性、善用數據分析、了解市場定位。

根據她的觀察，若想從事KOL行業，必須有特色專長、累積作品、具代表性事蹟，KOL本身經營頻道要有所本，不能只有話題性，保留真實一面，才不容易翻車。