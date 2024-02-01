中正大學校長交接 蔡少正：即日起捲起袖子和褲管開始做

中正大學第六任校長歷經半年、三階段評選，由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正獲得3分之2以上同意票出線，今天在中正大學國際會議廳交接。蔡少正說，即日起要捲起袖子和褲管，開始去做、去執行。

蔡少正自前校長馮展華手中接過印信，教育部次長劉孟奇頒發聘書。逢中正大學今年邁向35周年，蔡少正感謝遴選委員的肯定與支持，期許未來4年能無畏大環境艱難，持續帶領中正教職員工生前進，讓中正大學走上最好的路。

蔡少正致詞說，來過好幾次會議廳演講，從沒像這次一樣坐這麼多人；所有的事情都是一點一滴累積而成，在林清江校長創校、前任校長們的努力下，才有中正大學現在的根基，今後持續努力往前走。

教育部次長劉孟奇表示，蔡少正學術跟行政經驗完整，曾為台灣生物醫學領域奠定堅實基礎，非常具有國際影響力，相信在上任後，能將中正帶到更非凡的境界。

隨著蔡少正上任，中正校內行政單位主管也注入新血，除教育所教授詹盛如、資管系教授洪新原任職副校長，主任秘書由成教系教授李藹慈任職，其他一級主管也調整。

校方指出，蔡少正除在醫學界研究表現亮眼，學術上具高度專業與貢獻，也有政府單位行政經歷，對政策面相當了解，曾獲教育部學術獎、全國頂尖2%科學家等科學家獎，期盼蔡為中正大學帶領出新的篇章。

蔡少正曾獲2022教育部第65屆學術獎、2022國際生理學聯盟院士，擔任過科技部生科司長；蔡少正表示，期望建立一個師生樂在學習的校園，並在中正培育出具創造力、執行力、領導力的優秀人才。