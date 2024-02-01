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中正大學校長交接 蔡少正：即日起捲起袖子和褲管開始做

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學第六任校長今天由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正接任，就職會場輕鬆愉快。記者呂慧瑜／攝影
中正大學第六任校長今天由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正接任，就職會場輕鬆愉快。記者呂慧瑜／攝影

中正大學第六任校長歷經半年、三階段評選，由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正獲得3分之2以上同意票出線，今天在中正大學國際會議廳交接。蔡少正說，即日起要捲起袖子和褲管，開始去做、去執行。

蔡少正自前校長馮展華手中接過印信，教育部次長劉孟奇頒發聘書。逢中正大學今年邁向35周年，蔡少正感謝遴選委員的肯定與支持，期許未來4年能無畏大環境艱難，持續帶領中正教職員工生前進，讓中正大學走上最好的路。

蔡少正致詞說，來過好幾次會議廳演講，從沒像這次一樣坐這麼多人；所有的事情都是一點一滴累積而成，在林清江校長創校、前任校長們的努力下，才有中正大學現在的根基，今後持續努力往前走。

教育部次長劉孟奇表示，蔡少正學術跟行政經驗完整，曾為台灣生物醫學領域奠定堅實基礎，非常具有國際影響力，相信在上任後，能將中正帶到更非凡的境界。

隨著蔡少正上任，中正校內行政單位主管也注入新血，除教育所教授詹盛如、資管系教授洪新原任職副校長，主任秘書由成教系教授李藹慈任職，其他一級主管也調整。

校方指出，蔡少正除在醫學界研究表現亮眼，學術上具高度專業與貢獻，也有政府單位行政經歷，對政策面相當了解，曾獲教育部學術獎、全國頂尖2%科學家等科學家獎，期盼蔡為中正大學帶領出新的篇章。

蔡少正曾獲2022教育部第65屆學術獎、2022國際生理學聯盟院士，擔任過科技部生科司長；蔡少正表示，期望建立一個師生樂在學習的校園，並在中正培育出具創造力、執行力、領導力的優秀人才。

蔡少正是美國威斯康辛大學內分泌及生殖生理學博士、國立成功大學講座教授暨醫學院基礎醫學研究所所長、國際生理學聯盟 （IUPS）院士、美國實驗生物及醫學會（SEBM）會士及世界子宮內膜異位症學會（WES）學術大使。

中正大學新任校長蔡少正（右）今天自校長馮展華（左）接掌印信，並由教育部次長劉孟奇（中）頒發聘書。記者呂慧瑜／攝影
中正大學新任校長蔡少正（右）今天自校長馮展華（左）接掌印信，並由教育部次長劉孟奇（中）頒發聘書。記者呂慧瑜／攝影
中正大學新任校長蔡少正（左）今天自校長馮展華（右）接掌印信，馮校長送上任職祝賀禮。記者呂慧瑜／攝影
中正大學新任校長蔡少正（左）今天自校長馮展華（右）接掌印信，馮校長送上任職祝賀禮。記者呂慧瑜／攝影
中正大學第六任校長今天由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正接任。記者呂慧瑜／攝影
中正大學第六任校長今天由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正接任。記者呂慧瑜／攝影
中正大學第六任校長今天由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正接任，主任秘書由成教系教授李藹慈任職，其他一級主管也有異動。記者呂慧瑜／攝影
中正大學第六任校長今天由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正接任，主任秘書由成教系教授李藹慈任職，其他一級主管也有異動。記者呂慧瑜／攝影

中正大學 教育部 醫學院

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