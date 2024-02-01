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熱門科系人才高機率被AI取代？ 內行人點出知名創辦人黃仁勳1關鍵理念

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在ptt上發文分享，AI取代人類工作的議題屢見不鮮，不禁納悶哪種工作最容易被取代？示意圖／Ingimage
一名網友在ptt上發文分享，AI取代人類工作的議題屢見不鮮，不禁納悶哪種工作最容易被取代？示意圖／Ingimage

大學生選擇的科系往往與未來職涯發展相關，一名網友在ptt上發文分享，AI取代人類工作的議題屢見不鮮，不禁納悶哪種工作最容易被取代？

原PO表示，根據相關文章顯示電資、醫牙、法商這類傳統熱門科系未來高機率會被AI取代，但這些行業的人才都說有其他方面專長就不會被取代。原PO進一步強調，心理輔導、文學藝術這類型的工作，由於人文色彩濃反而很難被取代，詢問大家認為哪種工作最容易被AI取代？

貼文一出，引起廣大網友回應，「不用到未來，現在美工和工程師已經是重災區了」、「矽谷前陣子一堆大公司裁了一波人，還會再裁」、「原來現在就已經影響這麼大！」、「現在高收入將來可能一文不值」。

一部分網友認為動腦的工作基本上會先被取代，「動腦的工作一定被AI取代」、「動腦的基本上都會先被取代」、「越常碰到電腦的越容易被取代」、「所有可以被數位化的工作都會被取代」。

其中一名網友提及輝達創辦人黃仁勳的理念，「一間好公司會因為使用AI效率大增，必須學會利用AI的優勢做出驚人成就。」這項作為會進而招攬更多人才，讓公司獲利並且翻倍成長。

PTT 科系 職涯

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