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去年才發現食蟹獴家族 珍稀保育動物麝香貓、穿山甲現蹤政大
國立政治大學校園生態豐富，近年常於校園間發現白鼻心、山羌、大赤鼯鼠及赤腹松鼠，自去年發現食蟹獴家族現身指南溪後，更有保育類野生動物麝香貓、穿山甲造訪。
政大去年起參加台北市立動物園「三貓生態大踏查」計畫，由中華民國自然生態保育協會執行，以貓纜、貓空及動物園貓熊形成的「三貓地區」為調查範圍，針對貓空草湳、寒舍茶園、威叔茶園、茶山自然中心、樟湖步道，以及政大後山進行動植物調查。
政大指出，其中後山調查發現野生動物哺乳類7種（貓空地區13種）、鳥類12種（貓空地區29種）、兩棲類13種（貓空地區17種）、爬蟲類7種（貓空地區19種）、蝶類14種（貓空地區38種）、植物88種（貓空地區98種），可見政大後山環山道路蘊含了豐富多樣的棲息環境與野生動植物。
因產業發展變遷，近10年來，三貓地區種植茶葉的面積大量下降產生許多廢耕地，也隨時間慢慢成為次生林，因而吸引愈來愈多野生動物前來棲息。政大指出，後山同樣保有許多次生林及竹林，也成為野生動物活動的最佳場域。
計劃調查的負責人、台大生態學與演化生物學研究所研究助理李承恩表示，政大校園裡的生態環境不比陽明山生態差。政大後山的多元生態是師生很棒的學習資源，若要進行動植觀察無須到陽明山、四獸山或南港山等區域。
此外，政大也指出，校園內也有不少蛙類出沒，如翡翠樹蛙、台北樹蛙等；校園好漢坡、環山道路上更藏匿各種壁虎、赤尾青竹絲、龜殼花及攀木蜥蜴的蹤跡，對此，李承恩也提醒，若於環山道路步道進行深度觀察的話，應盡可能走在步道上，且穿著包覆腳部的鞋子及長褲；若於夜間造訪，則應準備充足照明避免踩踏動植物。
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