大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

相較於國高中生，大學生在學習上享有更高的自由度，除了課程的選擇多元外，師長對學生的要求及規定也更為寬容。最近有日媒報導，一名大學教授在X （前推特） 上上傳了學生在課堂上煮火鍋的照片，並表示自己一直以來都不反對學生這樣做，引起持正反意見的網友熱烈討論，針對不認同的留言，教授也詳述了自己的理由及教育方針。

據日媒《J-CASTニュース》報導，現為大阪公立大學教授、專門研究流行音樂的增田聰，日前在X上分享了兩張照片，第一張照片中可見，教室桌上放著卡式爐及鍋具、食材；第二張則是學生們圍在火鍋旁的畫面，他表示，自己一直以來都允許學生在他的課堂上煮火鍋，這次終於有人真的行動了。

圖為該名煮火鍋的學生，放在教室桌上的鍋具與食材。圖取自增田聰的X@smasuda

增田聰認為，大學就應該像這樣花費時間與精力，讓學生理解自由的真正定義是什麼，他的看法也得到學生們稱讚。該則貼文截至今年1月22日止已獲近6萬個讚，許多網友稱讚增田聰的教育方針，「我認為是很棒的想法」、「大學原本就該是這樣」；但也有網友批判，「這樣就不算是上課了」、「這才不是自由，只是在試探教授罷了」。

就在該貼文引起熱烈討論的當天，增田聰將其文案修正為，「我認為大學，是能夠允許學生這樣做的地方」。

報導也說明了增田聰允許上課煮火鍋的理由，他表示，在不打擾其他同學的情況下，學生不管做什麼都可以，在課堂中途離席、站起來伸懶腰、不造成麻煩的話，要煮火鍋也沒問題。增田聰指出，大學生應有的上課態度，與禁止打瞌睡的高中時期不同，每個學生都該自發性地去思考，自己的行為會不會打擾到其他人，就如同這次事件，若能成為同學間溝通討論的機會，不是很好嗎？

而在煮火鍋事件發生的前一天，想在課堂上煮火鍋的學生曾事先與增田聰告知，自己會充分考量其他同學感受再做，在當天上課前，也詢問過班上所有同學，確認是否有人感到困擾，而為了不讓火鍋味充斥教室，該名學生採用水煮、並選擇坐在窗戶附近方便排氣。

增田聰表示，透過這次的事件，讓自己和學生間產生了交流，他認為這在教育上是有正面效果的。