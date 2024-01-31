政大補發畢業證書 南京校區「百歲校友」圓夢如孩子般欣喜

國立政治大學表示，去年接獲陽明交通大學副校長周倩來信，表示欲幫98歲的父親申請補發政大新聞系畢業證書。政大日前已將畢業證書寄予在美國加州定居的周汝為。周倩也表示，父親收到畢業證書如同孩子般興奮，並拿著放大鏡細心端詳證書上的文字。

政大表示，周汝為於1944年報考政治大學，原本志向外交系卻意外考取新聞系，開啟了半個世紀的新聞生涯。周汝為在老家四川考進播遷至重慶的政大，一路以公費就讀，1946抗戰勝利後更隨政大遷回南京校區，一生經歷私塾、黨校文武合一的新式大學，後進入《中央日報》奉獻多年，為台灣新聞界留下卓越貢獻。

然而，政大也表示，多次搬遷中，周汝為遺失了當年政大南京校區頒發蓋有教育部大印的「臨時」畢業證書，女兒周倩希望能在父親百歲大壽之際完成他的心願，並向政大申請補發真正的畢業證書。

周倩表示，父親一直以新聞人為榮，並常表示，當初選擇報業是先知先覺的決定，也是極大的樂趣，「我家以前就很多報紙，中時、聯合、經濟、新生、China Post，還有中央日報及各地方版。」兒時家中總是擺滿各式各樣的報紙，環境也使她和姐弟對時事有著更高的敏感度和更豐富的視野。

周倩也說，父親雖是誤打誤撞進入新聞系，但以身為報人為榮，他請女兒代為轉達給新聞系學弟妹，「現在的新聞夾帶著科技的便利，但無論環境怎麼改變，新聞要求真求實這個傳統是必須堅守的鐵律。」

周倩指出，父親近年開始著手自撰回憶，以口述方式由子女分工撰稿，「爸爸雖然年紀已大，但仍有新聞人的堅持，對文字很要求。」除了父親對政大有濃厚的情感，家中大姐、姐夫、外甥女等都是政大人，很樂意為父親的人生留下紀錄，希望以此讓後代更了解這位新聞人的對政大以及新聞事業的熱愛。