身心崩潰！他嘆「這輩子最後悔選醫學系」 過來人共鳴：用命換錢

醫學系是許多人的第一志願，醫師的高社經地位，成為學生選擇醫學系的主要原因。不過，一名自稱就讀國立大學醫學系的網友分享，這輩子最後悔就是選到醫學系，更向補習班和補救名師喊話「不要再為了自己的榜單利益洗腦醫學系有多好了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「重考班我跪著求求你們不要再洗腦醫學系了好不好」為題，指出當年他參加重考班，被洗腦選擇醫學系，沒想到卻從此開始地獄般的人生，每天過著高壓環境、瀕臨崩潰的生活，弄到整個人身體壞掉，過得非常不快樂。

這名網友進一步說明，至今仍不懂重考班的榜單，為何永遠只會洗腦醫牙多好？應該鼓勵孩子們多元發展，像是電資法商等各種一類、二類學系，只要學生金榜題名就該刊登榜單恭賀、請學生傳承經驗。更喊話「重考班還有那些補教名師我真的求求你們了，不要再為了自己的榜單利益洗腦醫學系有多好了！」。

貼文一出後，不少同樣是醫學系的過來人表達贊同，紛紛表示「我覺得每個人適合不同的東西，盲目追求好名聲或不小心被洗腦是非常非常可惜的事情，在醫院期間我有嚴重的焦慮症，每天過著生不如死的生活，原Po這篇文真的該讓更多人看到」、「我想會不信邪的都是低年級學生或重考生」、「公費醫更地獄1000倍」、「我也聽認識的醫師說過讀醫學系就是用命換錢，屬於最傻的賺錢方式...」、「牙也很慘，視力聽力脊椎都壞掉為了看一口爛牙」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛表示「天賦不好唸電資才是真的痛苦….一輩子不上不下的，醫牙至少有個保底」、「醫再怎麼差，錢就是多，其他行業做到死也沒有醫多」、「醫熬到主治海闊天空，活到80歲還是可以看診」、「你以為電資就很容易喔」、「我電資可以明確的告訴你不會比較輕鬆，只是累的面向和醫不一樣而已」、「電資醫牙沒有一個不累的，賺的辛苦錢都拿去給人貪走炒地炒走」。