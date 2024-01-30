台灣自製探測儀 拚年底升空登月

近年各國積極展開重返月球的任務，國立中央大學自主研發的「深太空輻射探測儀」，預計最快於今年第四季，搭上日本民間的登月小艇發射升空，執行地球到月球的輻射量測量等任務。

中央大學太空科學與工程學系主任張起維昨表示，「深太空輻射探測儀」能測量地球到月球間的輻射劑量，及其對人類電子產品的影響。記者黃義書／攝影 中央大學校長周景揚表示，日前已經主導發射五顆小型低軌道衛星，本次自主研發的「深太空輻射探測儀」，是和日本民間登月公司ispace的HAKUTO-R二號任務登月小艇合作；團隊已於本月中前往日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的筑波太空中心，確認軟硬體，預計今年底有機會跟著小艇登月。

中央大學太空科學與工程學系主任張起維解釋，自二○二○年起，世界各國開始重返月球，例如在月球上建設儀器、為長期居住做準備，甚至利用月球資源前往其他太陽系星球。台灣的國家太空計畫雖已有三十多年，但過去的任務都在兩千公里以下的低地球軌道，且最高只有飛到八百公里。

所謂的「深太空」，是距離地球兩千公里以上的太空環境，當中的游離輻射環境充滿嚴苛的挑戰。張起維舉例，中大先前發射的其中一顆人造衛星，現因輻射出現異常，導致有時無法解讀回傳的資料，本次開發深太空輻射探測儀的主要目標，就是測量地球到月球間，輻射劑量對人類電子產品產生的影響。

張起維說，進入深太空的設備，除四百公克、相當於一包茶葉的重量限制外，體積也僅比手掌略大，還需在太空極端溫度、耗電量少於一瓦的情況下，生存至少四個月、抵達月球，對團隊而言是相當大的挑戰。

張起維說，這項計畫耗資逾一千九百萬，包含ispace探月小車的「乘車費」及打造設備的價格；他笑稱，這可能是台灣第一次有機會登月，所以在探測儀上打上中央大學LOGO，也把參與的同學名字，印在電路板後方。

周景揚表示，中大在太空領域深耕五十多年，走到今天是「中大一小步，台灣一大步」。中央大學表示，太空科技的發展，人才培育是關鍵，此次「深太空輻射探測儀」的研發，除教授領航之外，也有太空系校友、研究生和大學部學生參與，同時能培養他們動手做和解決問題的能力。