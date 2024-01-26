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東海校長：大一中文應納AI文本生成

聯合報／ 記者許維寧／台中報導

ChatGPT去年推出後，在全球掀起生成式ＡＩ熱潮，昨天大學校長會議，生成式ＡＩ對教育的衝擊也成為討論焦點。東海大學校長張國恩指出，現在是ＡＩ2.0的年代，使用者必須與電腦對話，請電腦協助解決問題，學生都要學會如何基於專業和ＡＩ溝通，因此建議大一中文課應改革，將寫作力融入ＡＩ文本生成。

張國恩昨在大學校長會議上，以「生成式ＡＩ對大學教育之衝擊與轉型」為題演說。

張國恩表示，二○一六年開始，大學教育已逐步從運算思維過渡到ＡＩ思維，近年開始，各科系更開始融入ＡＩ教學，如將ＡＩ列為共同必修課程，並嘗試調整人文社會學科教學內容。

張國恩指出，ＡＩ2.0的年代，不再是ＡＩ取代人力，而是會應用ＡＩ的人力取代不會應用者。學習重點應在於重新學習「問問題」，才能和電腦對話，請其協助解決問題，Prompt Skill（提示技能）將是學習重點。

張國恩建議，大一中文課應該要改革，如將傳統寫作力融入ＡＩ文本生成等提示詞教學。

東海大學大一中文課程課名已異動為敘事與思辨、溝通與表達，並融入ＡＩ文本生成課程，更要求教師先以身作則，教材等都嘗試用ＧＰＴ製作。

台南科技大學校長吳誠文則提醒，學生運用生成式ＡＩ須留意其偏見（bias）甚至幻覺（hallucination），如可能拼湊不存在的事物、稱是專家言論但實際為假，甚至是虛構的，否則將會影響人文學科發展，另外也建議自然科學的學生，可嘗試用ＧＰＴ來寫code。

東海大學 大學教育 人力

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