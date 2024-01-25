「學系整併恐互相拖累」 教團憂師生權益

一一三年有數所大專校院進行學系整併，引發學界熱議。教團直言，沒聽過整併後的系所有招生漸佳情形，大多是互相拖累，提醒系所整併要照顧好學生的受教權及教師工作權。

高教工會組織部主任林柏儀說，整併後學系若能變得更大、更好，當然是最好，但私校常看到的情況是學系整併後，有教授要被剔除，產生學系內的衝突、矛盾，像是工會就曾接獲南亞技術學院發生類似問題。

林柏儀認為，私校招生困難是客觀事實，若學系非得要合併，要規畫讓一加一至少能等於二。高教工會主張讓招生困難的學校提早規畫整併進公立學校，引入公部門資源，師生才能更加有利。

全國私校工會副理事長尤榮輝說，私大將招生不佳系所整併已相當普遍，但至今未聞有整併後的系所招生漸佳情形，大多是互相拖累、愈併愈弱。

尤榮輝解釋，每位教師術業有專攻，系所整併會衍生師資專業不符等問題，還可能造成教師基本授課時數不足，學生情感也容易被傷害，畢竟當初學校招生宣傳都說本系未來前程似錦、好就業，「為何自己還沒有畢業，系所就先說再見？」

尤榮輝也提到，系所整併必須照顧好學生受教權、教師工作權並維護教學品質，但教育部僅憑學校提報一紙計畫書就決定系所是否整併，卻無力監督學校是否按計劃執行。建議教育部廢除這項制度，若系所招生不佳，學校應以停招並設立新系所因應。