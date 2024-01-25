少子化影響 私校吹起併系風

受到少子化影響，大專院校近期吹起科系群組整併風，根據教育部公布的最新資料，大葉大學一一三年度將工業設計學系、視覺傳達設計學系整併為設計系，亞洲大學則是休閒與遊憩管理學系併入經營管理學系。對此，兩校皆表示，有配合教育部的學校總量管制，大葉大學強調，性質相近的系所合併後，學生可選修的課程更多元。

根據教育部公布一一三學年度大學校院總量增設調整核定表，其中大葉大學有三學系將整併，包含工業設計學系、視覺傳達設計學系整併，並更名為設計學系，資訊管理學系、會計資訊學系也將整併，並更名為會計與資訊管理學系，觀光旅遊學系、休閒事業管理學系整併，更名為觀光休閒學系。

亞洲大學則有二學系整併，包含視覺傳達設計學系併入數位媒體設計學系，以及休閒與遊憩管理學系併入經營管理學系。中華大學景觀建築學系則將併入建築與都市計畫學系。

大葉大學表示，為了因應少子化衝擊與社會趨勢進行系所而調整，系所整併後，學生可選修的課程更多元，未來職涯更寬廣。學校整體財務相當健全，雖然在少子化時代學校規模縮小，但絕不會影響學校辦學品質，系所調整是為了永續經營。

亞洲大學主秘施能義則說，為配合教育部人才培育政策，亞大在總量管制下逐步轉型，近年核准增設五系，今年又增加長照系。部份學系在總量下也採整併方式，如一一一學年申請核准的休憩系整併入經管系內，設休憩管理組；視傳系整併入數媒系，設視傳組。

中華大學表示，景觀建築學系近幾年招生狀況不佳，因此申請併入屬性較接近的建築與都市計畫學系，在強調跨域整合的時代，未來景觀建築仍是建築學院重要專業領域。