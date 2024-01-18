逾半數民眾擁相關股票 陽交大調查：6成支持半導體產業 但技術知識不足

國立陽明交通大學發表國人半導體支持度大調查，近6成民眾對半導體產業發展抱持正面態度，但普遍對半導體技術知識不足；但若民眾具備較高的半導體知識，對於半導體產業的支持程度則下降。

陽明交大副校長周倩舉辦「以人為本的高科技生態圈：人文社會觀點的整合研究計畫」成果發表會。會中發表「民眾對半導體產業之覺知、態度與支持度調查」報告，也是國內第一次研究探討一般民眾對半導體的看法。

該調查發現，近6成民眾對台灣半導體產業發展及永續發展持正向態度，認為我國應設立更多半導體產業、研發更多相關技術，使用綠電及導入綠色製程，以減低對環境的影響；超過6成民眾對我國投資半導體產業具高支持意向，包含政府應制定有效政策與法規及投入經費，以研發更多半導體相關技術，並支持政府投資半導體產業及人才培育政策。

調查結果也顯示，民眾對半導體訊息多來自新聞媒體，其次為個人口耳相傳。超過半數受訪民眾擁有半導體產業相關股票；對於未來是否從事半導體相關工作，約有4成5民眾表示「願意」或「可考慮」。

但本次調查也指出，民眾普遍對半導體技術知識較不足，也不清楚台灣半導體佔國家生產毛額比率、從業人口等現況，值得加強科普教育。

本次調查由副校長周倩副及傳播研究所教授李秀珠共同進行線上匿名調查研究，採系統性抽樣，共回收有效問卷1123份，年齡從18至65歲平均分布，但61至65歲者較少；教育程度以大專院校為最多，其次為研究所；受測者個人職業僅不到兩成與半導體產業相關，但約一半受訪民眾親人與朋友從事半導體產業工作；近9成民眾因常聽別人說，因而覺得半導體產業很重要。