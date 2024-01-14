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靜宜大學獲「2024企業最愛大學生」一般私立大學TOP10

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜榮獲教育部大專院校職涯輔導成果評選「金等獎」殊榮，並以四年一貫就業培力拓展學生與產業連結，成為企業創新生力軍及最愛大學生。圖／靜宜大學提供
靜宜榮獲教育部大專院校職涯輔導成果評選「金等獎」殊榮，並以四年一貫就業培力拓展學生與產業連結，成為企業創新生力軍及最愛大學生。圖／靜宜大學提供

「Cheers」公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，靜宜大學獲一般私立大學TOP10，校長林思伶指出，該校擁有豐沛的國際化資源，積極培養學生國際移動力，近年來透過「參與式學習」翻轉教育培養Z世代人才。

林思伶說，該校學生具備專業知識和技能，在實習體驗中找到學習動機，建立目標與求學方向，並以四年一貫就業培力拓展學生與產業連結，成為企業創新生力軍及最愛大學生。

「Cheers」2024年企業最愛大學生調查，透過2000大企業人資主管視角，提供各大學辦學參考，靜宜大學近年積極翻轉教育，進行課程改造以培養Z世代人才，尤其是影響學習重要的「關鍵第一年」，以帶領互動、引領參與、改變學習思維，讓學生擁有多元的學習體驗，在各大競賽中都能獲得佳績，打造「參與式學習」的學府。

為提升大一學生的學習動機、自信力、表達力，規畫微專題、設計思考及微學分等課程。在學生大二與大三階段重新定錨並跨域，培養興趣、專長及態度。第三階段就是攻頂，人才按Z字型培育，這是靜宜創新的做法；一般大學將實習留到大四，靜宜則將參與及體驗課程提前到大一，讓學習豐富多元；從專業必修到通識課程等都朝這目標改造，將全校改造成參與式學習。

靜宜校方推動「411出國遊留學制度」，大學4年至少出國遊學或留學1次；未來將擴大國際化的參與式學習，希望每位學生除傳統遊留學，也能透過USR擔任國際志工、企業參訪與實習等深度的國際體驗。

靜宜大學各學院都將規劃核心的參與式學習，有專屬的競賽、場域或出國機會；各學院並積極投入數位課程，並結合AI影像生成技術等實務應用。

靜宜大學「職涯輔導」也是一大特色，榮獲教育部「大專院校職涯輔導成果評選」績優職輔學校組「金等獎」殊榮，是全國第一也是唯一，靜宜校方更以4年一貫就業培力，讓學生走在產業趨勢前端，快速掌握脈絡，成為創新生力軍，締造學生、企業與學校三贏局面，成為年企業最愛的大學生。

靜宜大學透過「參與式學習」翻轉教育培養Z世代人才；學生不僅具備專業知識和技能，在實習體驗中找到學習動機，建立目標與求學方向。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過「參與式學習」翻轉教育培養Z世代人才；學生不僅具備專業知識和技能，在實習體驗中找到學習動機，建立目標與求學方向。圖／靜宜大學提供
靜宜大學榮獲「2024企業最愛大學生」一般私立大學TOP10。圖／靜宜大學提供
靜宜大學榮獲「2024企業最愛大學生」一般私立大學TOP10。圖／靜宜大學提供
靜宜大學擁有豐沛的國際化資源，積極培養學生國際移動力。圖／靜宜大學提供
靜宜大學擁有豐沛的國際化資源，積極培養學生國際移動力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 大學生

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