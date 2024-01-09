2頂大高雄設分部 遭疑選前利多

陽明交大本月2日剛宣布要到高雄設分部，高雄市政府昨又與清華大學簽訂籌設高雄分部MOU（合作意向書），預計114學年度招生，初期規畫設置半導體研究學院分院，開設學分班及碩士班，未來擴及AI及永續領域，並開設博士班。

宣布時機時值大選前敏感時刻，多名民代質疑是選前利多，為博青年選票，選舉到了就畫大餅，要求市府具體落實推動。市長陳其邁表示，高雄拚城市轉型，「人才」會是之後的戰場，市府推動高科技人才就業與培訓「南漂」，配合企業需求才「緊緊緊」。

陳其邁、清華大學校長高為元昨簽訂清華大學高雄分部籌設合作意向書，陳其邁說，因應高雄產業發展，人才是產業競爭最重要基礎，相關行政配合措施，會以最高效率進行。

陳其邁表示，高雄的未來與高科技產業人才息息相關，清大到高雄開設分部，對南台灣持續發展的半導體相關科技產業，絕對是培育優秀人才發展的重要推動。

清大校長高為元表示，校務會議1月2日通過設立「國立清華大學高雄分部」意向書，接下來將撰寫計畫書，完成校內程序後送教育部核定，預計114學年度招生。

兩所國立大學一周內相繼到高雄設分部，議員黃柏霖說，創造更多優質就業機會和學習環境當然是很好，但離投票日期那麼近，難免有瓜田李下為選舉操作之嫌，會被質疑為何平常不做。

曾任台積電駐美國技術經理的議員黃紹庭也說，高雄軟體科技園區10年前設立時，市府即說資策會、工業局也會進駐，而今成效如何？他呼籲市府要落實推動，不是為選舉開支票、畫大餅。

「選前頻繁拚利多，很常見。」議員白喬茵說，新建設、好學校來高雄當然樂觀其成，但希望高中、大學、研究所的銜接更完善串聯，周邊公共設施建置更完善；議員李眉蓁也表示熱烈歡迎，但這些好事應平常就做。

市府指出，市長在台積電確定要在高雄設廠後，隨即提出「人才」會是之後的戰場，這是為了1、20年後的地方發展所需，高雄必須要有頂尖大學開設學位課程。市府經發局指出，陽明交大與清大進駐高雄，皆經過評估及兩校校務會議通過的重大決策，市府等單位同步推動。