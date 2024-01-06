積蓄全捐清大 李怡嚴辭世

每個國家大學所採用的學制都不相同，就連同國不同地區都可能不一樣，如美國大學基本上就分學期制和學季制兩種。學期制長度為18周，跟台灣的大學大致相同，而學季制上課時間較短。有一位女網友在Dcard貼文比較台灣和韓國大學相異之處，原PO貼文引起其他網友熱議，更有位網友留言歪樓，祝福原PO「這次可以唸到畢業」。

2024-01-04 21:04