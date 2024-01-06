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積蓄全捐清大 李怡嚴辭世

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴去年底將畢生積蓄及收藏捐給清華大學，昨天安詳離世，享壽87歲。圖／清大提供
國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴去年底將畢生積蓄及收藏捐給清華大學，昨天安詳離世，享壽87歲。圖／清大提供

國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴去年底捐出畢生積蓄及書籍等收藏給清華大學，價值8500萬元，各方傳為佳話。校方昨天證實，李怡嚴上午在家中安詳離世，享壽87歲，將為他舉辦追思紀念活動。

李怡嚴是台灣理論高能物理學的先驅之一，其博學多聞、著作豐富，他擔任創刊人之一的「科學月刊」引領風潮，對台灣科學教育與發展貢獻良多。諾貝爾物理學獎得主丁肇中也與李怡嚴交好，李曾是丁肇中結婚時的伴郎，兩人都是台灣重要的物理大師。

李怡嚴去年住進馬偕醫院，近日返家休養，清大很多師生都到家中探望他，李怡嚴精神狀態都相當好，未料昨天傳出過世，讓師生均感驚訝與惋惜。據了解，李怡嚴未婚沒有子女，清大將擇期辦追思活動，並推崇李求知若渴、盡心立命及無私大愛的精神，是清華人終生學習的典範。

清大 清華大學

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