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鼓勵學生跨域 台大文學院首開設生成式AI選修課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大文學院112學年下學期特別開設三門選修課程，其中一門為電機工程學系教授開設「生成式人工智慧導論」。本報資料照片
台大文學院112學年下學期特別開設三門選修課程，其中一門為電機工程學系教授開設「生成式人工智慧導論」。本報資料照片

國立台灣大學文學院公告，因應時代趨勢並鼓勵學生跨域學習，112學年下學期特別開設三門選修課程，其中一門為電機工程學系教授開設「生成式人工智慧導論」。中文系系主任劉正忠指出，台大十分重視學術傳統，但鞏固既有成就之餘，也要鼓勵學生嘗試新的可能。

台大中文系表示，文學院為鼓勵跨域學習，特邀請圖資系、戲劇系、電機系名師為文學院學生開設三門選修課程。其中一門邀請電機系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」，根據課程大綱，生成式人工智慧導論課程從基本概念著手，並教導學生運用大型語言模型API搭建應用，以及訓練語言模型。

中文系主任劉正忠表示，文學院首次嘗試跨域銜接人工智慧領域，由院長鄭毓瑜特別邀請外系教師，針對文學院學生開設相關課程。開課教師特別給予文學院學生名額並以人工加簽方式選課，只要是文學院學生選課都會給予加簽。

劉正忠說，過去辦理新生入學時，確實有家長反映，中文系乃至於文學院都應思考人工智慧發展趨勢。院內也發現，文科生對人工智慧抱有興趣，只是多少也感到陌生害怕，但本次邀請的教師不只原專業強，課程也嘗試從哲學、社會科學角度切入思考人工智慧議題，不會讓文學院學生感到難以理解。

劉正忠指出，台大文學院非常重視學術傳統，也是數年來外界對台大文學院的印象。但文學院也正嘗試分出一部分課程跨域，「不然時代變得很快。」近年學院確實認識到不能只保護既有成就，因此鞏固學術外，也鼓勵學生嘗試找尋新的可能。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也指出，人文社會學院都很適合學習新科技，利用數位工具，整合呈現人文社會學科所學，且數位工具愈發達也愈需要人文思維。

台大 教師 語言

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