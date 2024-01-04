外文變幼教系 私校爆併系爭議

受到少子化影響，大學生源減少，不少私立大學近期大刀闊斧整併性質相近的系所，不過根據本報掌握，位於台中的一所大學近期研擬將外文系併入幼教系，學生畢業後將取得幼教系證書，引起家長和學生不滿。教育團體也質疑，辦學非開餐廳，不是說併就併，兩個不同專業領域科系整併，恐導系所定位不明等問題。

對此，亞洲大學回應，該案尚在討論中，目前研議併系或停招外文系，停招的可能性較高，會再和師生召開說明會，若為停招，將維持發放外文系畢業證書。

本報日前報導，淡江大學一一四學年欲將西語、法語、俄語、德語等系將整併為歐洲語文學系，文化大學也研議整併英語、法語、俄語系為歐美語文學系，中國文學系中國文學組、文藝創作組取消分組。

不過相較於淡江、文大多是科系取消分組，或整併性質相近科系，亞洲大學則研擬一一四學年將外文系併入幼教系，去年底召開說明會，但家長不滿，認為子女起初就讀外文系，學校雖稱併系後仍保留外文系授課內容，但屆時拿到的畢業證書將為幼教系附註「原外文系」，質疑能持證書找到理想的外文工作嗎？也有學生抱怨，幼教系和外文系專業目標天差地別，持幼教系畢業證書，「到職場上不知道要如何說明」。

一名私立大學教師指出，合併保留學生受教權和教師工作權，但併過去的科系一定矮人一截，近期不少私校績效掛帥，停招手段粗暴，合併乍看之下能給師生和系友交代，但轉個彎終究難逃停招。

私校工會副理事長尤榮輝表示，私大調整招生不佳系所，有停招、整併二方式，但無論採取何種方式，都需確保師生權益及教學品質。

兩個專業領域不同的系整併，會有師資超額、系所專業定位不明等問題，畢竟辦學不是開餐廳、說併就併，被併到幼保系的外文系師資恐有專業不符，有被依法資遣風險，期待亞洲大學能確保師生權益。

高教工會組織部主任林柏儀也直言，鮮少看到不同領域科系整併，通常多發生在私立技專校院，為整併而整併，只好胡亂湊合，但亞洲大學資金、辦學尚可，且當初應是有往綜合型大學發展的理想，既然如此，更應挹注資源、招聘名師將外文系辦得更好，擔起大學的責任。