陽明交大高雄設分部 議員：輔選味濃

高雄市長陳其邁與陽明交大校長林奇宏昨在產官學界見證下，宣布啟動籌備陽明交大到高雄設置分部，招收半導體及AI產業碩、博士生，提供高雄半導體及AI產業高階人才，預計114學年度招生；但議員認為選前突拋這議題，輔選意味太濃，建議人才培育應從高中職到碩博士做更完整培育。高市府表示，李議員說法才不尊重陽明交大，陽明交大進駐高雄是經校務會議通過，校長也公開說多校區是未來趨勢，並特別感謝高雄市政府驚人的行政效率，促成此事。

陽明交大校友宏碁創辦人施振榮董事長及夫人、義隆電子公司董事長葉儀皓等人，昨都出席見證。陳其邁致詞表示，歡迎陽明交大到高雄設置分部、設置AI及半導體學院。

陳其邁指出，高雄的未來與高科技產業息息相關，近年半導體S廊帶成型，既有的半導體化學材料、封測等，並配合5G、智慧科技產業發展啟動亞灣2.0計畫，已吸引IBM、微軟等130家國內外大廠新創進駐。

陳其邁說，市府與陽明交大簽訂合作協議書，提供現有高雄蓮潭會館、公務人力發展中心房地，作為陽明交大高雄分部校址。校址面積2公頃，總樓地板面積3.4萬平方公尺，符合教育部設置規定。

分部距高鐵站僅1.7公里，離台積電3公里，有15間專業會議室、500人國際會議廳、千人大型會展廳，適合作為陽明交大高雄分部。

林奇宏表示，此案已於去年12月27日校務會議報告，配合國家政策培育人才，全球需才孔急，考慮區域平衡，高雄充滿機會與量能，陽明交大責無旁貸，市府完成土地撥用後，將依「大學法」等規定提設置計畫，送教育部核定。

市議員李眉蓁表示，歡迎大學來高雄設分部，但選前突拋這議題，輔選意味太濃。此計畫涉及市有財產使用變更，卻未向議會報告、徵求議會意見，可見是臨時規畫。分部校址竟是撥用現有高雄蓮潭會館、公務人力發展中心，未規畫獨立校舍，這不尊重陽明交大也太草率。市議員白喬茵指出，不是成立就能解決人才荒。目前半導體學院都針對碩博士生，希望市府思考針對高科技產業人才，從高中職到碩博士做更完整、更普及培育。